Slovensko predalo 30-ročné štátne dlhopisy: Mali hodnotu jednej miliardy eur

Slovenská republika v stredu umiestnila emisiu štátnych dlhopisov za jednu miliardu eur s ročným kupónom vo výške 1,00 % a splatnosťou 13. októbra 2051.

Záujem o emisiu prejavilo 115 investorov, pričom celkový dopyt dosiahol viac ako 3,6 miliardy eur. Kupón v hodnote 1,00 % ročne predstavuje historicky najmenší kupónový výnos slovenských štátnych dlhopisov so splatnosťou nad 15 rokov. V stredu o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Slovenskej republike sa podarilo vydať emisiu v plánovanej hodnote miliardy eur a zabezpečiť financovanie za atraktívnych podmienok na 30 rokov, čím sa podľa agentúry doplnila výnosová krivka slovenských štátnych dlhopisov o nový referenčný dlhopis s dlhodobou splatnosťou. V budúcnosti Slovensko plánuje dlhopisy umiestňovať na trhu prostredníctvom aukcií a syndikovaného predaja až do cieľovej hodnoty piatich miliárd eur.

Finálne zloženie investorov bolo podľa ARDAL veľmi dobre diverzifikované po geografickej stránke aj podľa typu investorov. Približne tretina dlhopisov smerovala do Nemecka, viac ako 12 % do Škandinávie, približne desatina do Rakúska a osem percent do Veľkej Británie. Menšie podiely kúpili investori z južnej Európy, Slovenska, krajín Beneluxu či Francúzska. Najväčší podiel kúpili banky, a to 35 %, manažéri fondov 33,3 % a poisťovne a penzijné fondy 24,9 %.