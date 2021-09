Exminister Richter kritizuje nástupcu: Krajniak robí presný opak toho, čo treba

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) obsahuje opatrenia, ktoré sú presným opakom toho, čo tento 3. penzijný pilier potrebuje.

Skonštatoval to exminister práce Ján Richter (Smer-SD) na sociálnej sieti. Krajniak podľa neho opäť zvolil metódu pokus-omyl. "Cieľ je to úctyhodný, 3. pilier má potenciál priniesť ľuďom k štátnemu dôchodku ďalšie peniaze navyše," komentoval Krajniakovu snahu prilákať do 3. piliera viac sporiteľov.

Pre porovnanie však rezort práce vo svojej analýze uviedol, že v Česku si dobrovoľne na dôchodok sporí v 3. pilieri až 85 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva, kým na Slovensku je to len 32 %. "Zabudol však dodať, že Česi veľmi na výber nemajú, keďže 2. pilier zrušili v roku 2016 a pracujúcim zostáva možnosť našetriť si na penziu len v 3. pilieri. Preto sú tie čísla až tak odlišné," skonštatoval exminister.

Richter skritizoval, že Krajniak pri reforme 3. piliera nekomunikoval ani so svojimi koaličnými partnermi, ale ani s doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. "Ľahko sa tak môže stať, že zmeny celému systému skôr ublížia ako pomôžu," dodal Richter. Podotkol, že minister napríklad chce do 3. piliera pustiť aj spoločnosti, ktoré nemajú skúsenosti s investovaním peňazí na dôchodky, čo môže znížiť ochranu sporiteľov. "A to je presný opak toho, čo 3. pilier potrebuje. Nehovoriac o tom, že zmeny si vyžiadajú niekoľko desiatok miliónov eur ročne zo štátneho rozpočtu, čo môže naraziť na odpor ministra financií a vyvolať ďalšiu koaličnú roztržku," dodal Richter.

Kritizuje tiež, že Krajniak robí zmeny v dôchodkovom systéme nekoncepčne. "Ak chce robiť dôchodkovú reformu, mal by sa naraz pozerať na všetky piliere a povedať, čo urobí v 1., 2. aj 3. pilieri. Veď napríklad už teraz si môžu pracujúci dobrovoľne prispievať aj v 2. pilieri. Zostane im táto možnosť aj po úprave 3. piliera alebo nie?" pýta sa exminister.