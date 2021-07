Odklad splátok počas pandémie využilo mnoho Slovákov: Čo nás to stálo? Varovné slová expertky

Prievan v peňaženke stále mám, spieva kapela Team. Teraz, po druhej vlne pandémie, to platí viac ako inokedy.

Minuli sme svoje ťažko nasporené rezervy, prišli odklady splátok, prečerpania kreditiek, prípadne nové úvery. Do toho všetkého je tu leto a my chceme ísť konečne k moru. Finančná expertka Lucia Jonášová vysvetľuje, aké následky majú neuvážené finančné kroky a radí, ako si po korone urobiť v peniazoch poriadok.

Možnosť beztrestného odkladu splátok bola lákavá. Využili tento odklad bez následkov aj ľudia, ktorí to nepotrebovali?

Lenže ono to nie je úplne bez následkov. Banky to vnímali pomerne negatívne, pretože museli povoliť zo zákona odklad aj klientom, ktorí to fakt nepotrebovali. To je odpoveď na vašu otázku - áno, dialo sa to. Mnoho ľudí si myslelo, že ak odložia splátky, nič sa neudeje. Nie je to tak. Úvery sa im predražili o úroky, ktoré tak či tak musia zaplatiť, a aj keď nemajú následkom odkladu negatívny zápis v úverovom registri, banky na to istý čas hľadia. Stáva sa, že ak teraz chce klient žiadať o nový úver, alebo refinancovanie starého, musí prejsť určitý čas, aby bola zo strany banky vôľa.

Usporené peniaze z neplatených úverov však mohli mnohým veľmi pomôcť.

Mohli, avšak väčšinou sa stalo to, že klienti zrazu mali viac peňazí a miesto úspory ich minuli. Platobná disciplína za toho pol roka až deväť mesiacov sa stratila, a teraz prišlo vytriezvenie. Zhruba v januári začali končiť prvé odklady a nabehli splátky. Samozrejme vyššie, lebo úroky si banka rozpočítala. Bolo to vidieť hlavne pri spotrebných úveroch, kde klient pre odklad preplatil aj 1 000 až 1 200 eur. Ľudia sa dostali do takého zvláštneho kolotoča a je čas na upratovanie úverov.

