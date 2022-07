Hugo Houle po úniku oslavuje etapové víťazstvo: Najväčší kariérny úspech venoval zosnulému bratovi

Kanadský cyklista Hugo Houle triumfoval v utorňajšej 16. etape 109. ročníka Tour de France a dosiahol najväčší úspech v kariére.

Jazdec stajne Izrael-Premier Tech sa presadil po úniku a 178,5 km dlhú horskú trasu z Carcassonne do Foix zvládol za 4:23:47 h. Svoje víťazstvo po príchode do cieľa venoval bratovi, ktorý pred 10 rokmi tragicky zahynul, keď ho prešlo auto.

Jeho triumf umocnil ešte tretím miestom krajan a tímový kolega Michael Woods, druhý finišoval domáci Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Žltý dres si udržal Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) prišiel do cieľa na 133. mieste s mankom 31:21 min.

Vingegaard si aj po 16. etape udržal náskok 2:22 minúty pred Slovincom Tadejom Pogačarom (SAE Team Emirates), tretí Brit Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) stráca na lídra celkového poradia 2:43 minúty. Za nimi sa už poradie mierne menilo.

Na štvrté miesto poskočil Kolumbijčan Nairo Quintana z tímu Arkea-Samsic (+4:15 min), piaty je domáci David Gaudu z FDJ (+4:24). Účasť v dennom úniku sa vyplatila Rusovi Aleksandrovi Vlasovovi z Bory, ktorý sa posunul z 11. na ôsme miesto (+6:18). Etapa nevyšla Francúzovi Romainovi Bardetovi z DSM, keď sa prepadol zo štvrtej na deviatu pozíciu

V utorok čakala na pelotón prvá horská previerka v Pyrenejach. Krátko po štarte nasledovali dve prémie 4. a 3. kategórie, potom dlhý rovinatý úsek a v záverečnej tretine hlavný vrchárskych program. Cyklistov čakal najprv Port de Lers (1. kat., 11,4 km, 7%) a Mur de Pégure (1. kat, 9,4 km, 7,9%) s vrcholom 27 km pred cieľom. Potom bol už len dlhý zjazd do Foix.

Profil etapy dával veľké šance aj úniku a do toho sa od štartu snažilo dostať veľa pretekárov. Jeden útok striedal druhý, aktivita bola vysoká a po niekoľkých kilometroch sa zrodil únik dňa. Dostalo sa doň až 29 pretekárov. Nechýbal Wout van Aert (Jumbo-Visma), ktorý si išiel po body do "zelenej" súťaže, veľa kvalitných vrchárov, ktorí už nemali šancu prehovoriť do celkového poradia, ale aj jazdci z tímov, ktoré ešte nevyhrali etapy.

Top 10 ohrozovali len Rus Aleksandr Vlasov z Bory, ktorý strácal na Vingegaarda 10:32 a pred etapou mu patrila 11. priečka, a trinásty Američan Neilson Powless z EF Education (+18:11 min). Ten bojoval aj o vrchársky dres, pred etapou mu patrilo tretie miesto. Prvé držal a taktiež v úniku bol Simon Geschke (Cofidis).

Po druhej prémii na Col de l'Espinas (3. kat., 5,2 km, 5,2%) mal únik náskok už šesť minút. Na rýchlostnej prémii 110 km pred cieľom bol prvý Nils Eekhoff (DSM), van Aert ju preťal hneď za ním a pripísal si 17 bodov. Zdravotné problémy mal Marc Soler (SAE Team Emirates), ktorý navštívil lekárske auto a výrazne zaostával.

Silný únik na rovinatej časti dobre spolupracoval a pod Port de Lers si priniesol až osemminútový náskok. Tam sa však "pokoj zbraní" skončil a vrchári začali útočiť. Prvý vyrazil Damiano Caruso (Bahrajn Victorious), za ním išli Michael Woods (Izrael-Premier Tech) s Michaelom Storerom (Groupama-FDJ) a ďalej aj Houle.

Medzitým sa začalo bojovať aj v skupine favoritov na celkové poradie. Ako prví prekvapujúco zaútočili jazdci Movistaru, ktorí sa snažili dostať vyššie priebežne desiateho Enrica Masa, ale náskok si nevypracovali. Pelotón sa poriadne scvrkol, šprintéri spolu so Saganom si vystúpili už skôr.

Na vrchole Port de Lers bol prvý Geschke a pripísal si ďalších 10 bodov. V závere stúpania to dvakrát skúsil aj Pogačar, ale Vingegaard si ho postrážil. Slovinský vrchár zaútočil dokonca aj v zjazde, ale ani to k ničomu neviedlo. V hlavnej skupine, ktorá išla sedem minút za únikom, zostalo už len asi 15 cyklistov.

Pod Mur de Pégure, kde sa maximálny sklon vyšplhal až na 18%, prišiel ako prvý Houle a útok mu vyšiel. Postupne si vypracoval náskok 45 sekúnd pred skupinou svojho tímového kolegu Woodsa. V nej boli aj Caruso, Storer, Matteo Jorgenson (Movistar) a Madouas.

Houle prešiel vrcholom s náskokom 30 sekúnd a čakal ho už len dlhý zjazd do cieľa. V skupine favoritov zostalo len sedem pretekárov. Vingegaard mal k sebe Seppa Kussa, Pogačar Rafala Majku, no tomu spadla reťaz a zaostal. Ineos sa držal s dvojicou Geraint Thomas a Adam Yates, FDJ malo v hre Davida Gaudua a Arkéa Naira Quintanu. Očakávaný útok Pogačara neprišiel, skupina preťala vrchol v podstate pokope a tak sa rozdiely nezrodili.

Houle dlhý zjazd zvládol, navyše jeho najbližší prenasledovateľ Jorgenson spadol, a tak si prišiel tridsaťjedenročný Kanaďan po najväčší úspech v kariére. Tento rok bol už tretí v 13. etape. Doterajšie dve víťazstvá zaznamenal na domácich šampionátoch v časovke. Výborný deň Kanady i tímu Izrael-Premier Tech podčiarkol tretím miestom Woods.

"Nikdy som nevyhral preteky, takže toto je dobré miesto na prvé víťazstvo. Keď som zaútočil, bolo to, aby som pripravil príležitosť pre Michaela Woodsa, no oni ma nechali odísť a Mike urobil medzeru. Potom som išiel na plný plyn a v strmých pasážach stúpania som trpel. No vedel som, že keď prídem na vrchol s náskokom 30 až 40 sekúnd, môžem to dokázať," povedal Houle.

V stredu je na programe etapa zo Saint-Gaudens do Peyragudes dlhá 129,7 km, no so štyrmi náročnými stúpaniami vrátane záverečného do cieľa (1. kat., 8,1 km, 7,2%).

výsledky 16. etapy (Carcassonne - Foix, 178,5 km):

1. Hugo Houle (Kan./Izrael-Premier Tech) 4:23:47 h, 2. Valentin Madouas (Fr./Groupama-FDJ) +1:10 min, 3. Michael Woods (Kan./Izrael-Premier Tech) rovnaký čas, 4. Matteo Jorgenson (USA/Movistar) +1:12, 5. Michael Storer (Aus./Groupama-FDJ) +1:25, 6. Aleksandr Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +1:40, 7. Dylan Teuns (Belg./Bahrajn-Victorious) rovnaký čas, 8. Simon Geschke (Nem./Cofidis) +2:11, 9. Mathieu Burgaudeau (Fr./TotalEnergies) +5:04, 10. Damiano Caruso (Tal./Bahrain-Victorious) rovnaký čas, ... 133. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +31:21



celkové poradie:

1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 64:28:09 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +2:22 min, 3. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers) +2:43, 4. Nairo Quintana (Kol./Arkea Samsic) +4:15, 5. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +4:24, 6. Adam Yates (V.Brit./Ineos Grenadiers) +5:28, 7. Louis Meintjes (Intermarché Wanty-Gobert Matériaux) +5:46, 8. Vlasov +6:18, 9. Romain Bardet (Fr./DSM) +6:37, 10. Thomas Pidcock (V.Brit./Ineos Grenadiers) +10:11, ... 128. +3:27:03



bodovacia súťaž:

1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 399 b, 2. Pogačar 182, 3. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix) 176, ... 8. SAGAN 104



vrchárska súťaž:

1. Geschke 58 b, 2. Meintjes 39, 3. Neilson Powless (USA/EF Education) 37