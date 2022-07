Nestor slovenskej cyklistiky Kamil Haťapka nešetrí kritikou: Sagan nemal štartovať na Tour!

Najprestížnejšie etapové preteky sveta Tour de France majú za sebou dve tretiny etáp. Slovenskí fanúšikovia a odborná verejnosť tak ako po iné roky pozorne sledujú výkony majiteľa siedmich zelených dresov Petra Sagana (32). Tourminátor zatiaľ nepresvedčil - najvyššie bol štvrtý (3. etapa) a v bodovacej súťaži jasne prehráva. Bývalý tréner československej reprezentácie Kamil Haťapka (90) je nekompromisný: mal zostať doma a pripravovať sa na MS!

Haťapka napriek vyššiemu veku Tour denno-denne sleduje. „Musím začať suverénnym Pogačarom, u ktorého sa žltý dres očakával, ale v priebehu pretekov sa ukázalo, že je okrem Majku ako sám vojak v poli. Doplatil na to v ťažkej 11. etape s cieľom na Col du Granon."

„Zo ,žlťáka‘ ho vyzliekol skvele jazdiaci Vingegaard z Jumbo Visma na prekvapenie po skvele dirigovanom úniku van Aertom, ktorý už pred štartom sebavedome vyhlásil, že si ide po zelený dres, ktorý mal po ôsmy raz získať náš Sagan. Ten úvodné etapy síce absolvoval sľubne, ale bez víťazstva. Žiaľ, zelený dres je pre Sagana v nedohľadne a van Aert ho dovezie až do cieľa v Paríži,“ podelil sa Haťapka o svoje poznatky.

ZELENÝ DRES V NEDOHĽADNE

Sagan mal tento rok zdravotné problémy a stále nie je vo forme, akú mal v minulosti. „U Peťa už pred štartom bolo jasné, že po zdravotných peripetiách a z toho plynúcej nedostatočnej prípravy a najmä viacerých nových šprintérskych mien nemá reálnu šancu získať zelený dres."

„Vzhľadom na uvedené nebol reálny jeho štart na Tour. Z pohľadu jeho zamestnávateľa, francúzskeho družstva Total Energies, však bol štart Sagana zrejme kľúčový, lebo bez neho by možno pozvánku nedostali,“ pokračoval nestor československej cyklistiky.

Sagan v sezóne vyhral jednu etapu na Okolo Švajčiarska a obhájil titul majstra Slovenska. „To víťazstvo sa preceňovalo, na Okolo Švajčiarska nebola výnimočná šprintérska konkurencia. To platí i o získaní titulu majstra Slovenska, kde bola z pohľadu svetovej cyklistiky veľmi slabá konkurencia. Mal zvíťaziť i celkovo nad všetkými českými pretekármi. Do cieľa pritom prišiel na pohľad unavený."

ZBYTOČNÝ ŠTART

Podľa Haťapku sa mal trojnásobný svetový šampión sústrediť na iný vrchol sezóny. „Ak by som mal v tíme takého fenoména ako je Sagan, ktorý prešiel chorobami a nedostatočnou prípravou, nesúhlasil by som s jeho štartom na TdF. Zameral by som jeho prípravu na neskorší termín, teda na majstrovstvá sveta v Austrálii (18. - 25. septembra)."

„Dokonca by som uvažoval o dlhšej príprave priamo v Austrálii. Rešpektujem, že každé profi družstvo žije zo sponzorov a potrebuje súťažiť pre reklamu, ale jazdiť na Tour v ,grupette‘ nie je žiadna reklama, skôr opačne. Byť Saganom, netešil by som sa na ,grupetto‘, ale snažil by som sa o možnosť využiť etapy ako prípravu na MS."

„V každej horskej etape sa pokúsiť po štarte o únik, po dostihnutí na úpätí kopca a zaradení do ,grupetta‘ nesledovať hodinky, aby sme nechytili limit, ale trénovať obvyklým spôsobom,“ vysvetlil uznávaný tréner a s nádejou v hlase uzavrel: „Ešte však nie je koniec, možno sa dočkáme víťazstva na niektorej z mála rovinatých etáp. Želal by som Saganovi najmä prvenstvo v poslednej etape v Paríži na Champs Élysées, ako sa to podarilo Jánovi Svoradovi v roku 2001.“

Ako to vidí Jozef Pukalovič (43), riaditeľ L´Étape Slovakia

Mám pocit, že Peter už toho má dosť

Etapa vyzerá ako taký tranzit medzi Alpami a Pyrenejami. Je to pekná vlnovka. V celej etape sú mierne stúpania i mierne klesania. Bude to zaujímavá etapa. Som zvedavý, či sa podarí utrhnúť nejakej skupine, ktorá príde až do cieľa, alebo si to pelotón ustráži. Posledné kilometre idú dole kopcom, očakáva sa šprintérsky dojazd.

V úvode Tour jazdil Peter Sagan perfektne. V niektorých etapách možno len kúsok chýbal, aby nejakú tú etapu aj vyhral. Teraz však mám pocit, že už toho má dosť. Ale môže sa stať, že to bude etapa, kde pelotón nechá Petra dostať sa do úniku, že jeho tím Total Energies zamaká, etapa by mu mohla vyhovovať. Nechajme sa prekvapiť.

BOL TO HAZARD?

Haťapka sa vrátil k 5. etape Lille – Arenberg: „Zaradiť do etapových pretekov 11 sektorov s tzv. pavé povrchom je hazard s pretekármi. Nestačia problémy s covidom, organizátori pridali prach od sprievodných vozidiel a motocyklov. Ešte dobre, že nepršalo, to by bolo na klzkých kockách množstvo pádov, zlomenín a zničeného cyklistického materiálu. Prečo na to nereagujú športoví lekári?“