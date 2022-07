O víťazovi desiatej etapy rozhodol fotofiniš: Sagan stratil niekoľko minút

Dánsky cyklista Magnus Cort Nielsen triumfoval v utorňajšej 10. etape 109. ročníka Tour de France.

Jazdec stajne EF Education sa presadil v záverečnom stúpaní a 148,1 km dlhú trasu z Morzine do Megeve zvládol za 3:18:50 hodiny. Druhý finišoval Austrálčan Nick Schultz (BikeExchange) a tretí bol Španiel Luis Leon Sanchez (Bahrajn-Victorious).

Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) o triumf nebojoval. Etapu na niekoľko minút prerušila skupinka demonštrantov, ktorá zablokovala cestu. Po krátkej prestávke sa však pokračovalo ďalej.

Utorňajšia trasa bola ideálna pre únik, na pelotón čakal od začiatku zvlnený terén so štyrmi vrchárskymi prémiami. Po dvoch štvrtej a jednej tretej kategórie sa rozhodovalo na záverečnom stúpaní do cieľa v Megeve dlhom 19,3 km s priemerným sklonom štyri percentá.

Do úniku sa chcelo dostať hneď po štarte mnoho cyklistov, no pelotón nasadil v úvodnej časti z kopca vysoké tempo a tak sa nik nedokázal oddeliť. Tempo vydržalo aj po prvej vrchárskej prémii a únik sa tak zrodil až po dlhých 60 km. Dostalo sa doň 25 pretekárov, najnebezpečnejší pre pelotón bol Nemec Lennard Kämna. Pretekár Bory strácal na žltý dres 8:43 minúty.

Náskok početnej skupiny rýchlo rástol a pred treťou vrchárskou prémiou mala k dobru už šesť minút, 40 km pred cieľom narástla strata balíka na vyše sedem minút a reálne hrozilo, že sa bude meniť celkový líder. Krátko nato sa z úniku odtrhol Alberto Bettiol a vypracoval si náskok 30 sekúnd.

Potom však museli etapu neutralizovať. Asi 30 km pred cieľom si totiž na cestu, po ktorej sa rútil jazdec tímu EF Education, sadli demonštranti a tak organizátori zastavili preteky. Tie pokračovali asi po desiatich minútach s rovnakými časovými rozstupmi, keď klimatických aktivistov odtiahli z cesty.

Na čele bol Bettiol, 30 sekúnd za ním ostatní pretekári z úniku a ďalších sedem minút strácal pelotón. V ňom sa nikto nesnažil príliš stíhať stratu a tak 16 km pred cieľom strácal už 9:30 min. Kämna cítil veľkú šancu a práve on bol v závere aktívny. Snažil sa rozbiť stále užšiu skupinu lídrov, ktorí už predbehli aj Bettiola, ale nepodarilo sa mu to.

Šesť kilometrov pred páskou zaútočil Luis Leon Sanchez, vytvoril si mierny náskok, ale na vrchole sa všetko zišlo dokopy a v špurte do kopca triumfoval Cort Nielsen. Pre dvadsaťdeväťročného Dána to bol druhý triumf na Tour v kariére.

Kämna finišoval so stratou 22 sekúnd a potom dlho vyčkával na to, či to Pogačar do cieľa stihne. Slovinec si žltý dres tesne udržal a v závere ešte v špurte zdolal svojich najväčších konkurentov.

Nemecký pretekár Bory sa síce nedostal na čelo, no v celkovom poradí sa posunul hneď za dvojnásobného obhajcu celkového triumfu, na ktorého stráca 11 sekúnd. Na tretie miesto odsunul Dána Jonasa Vingegaarda z Jumbo-Visma (+39 s).