Cavendish sa nechce porovnávať s najlepším na svete: Po dosiahnutí rekordu sa vyjadril aj k svojej nepopularite

Mark Cavendish sa počas tohtoročnej Tour de France dlho stránil otázok o rekorde, odpovedal vyhýbavo, akoby sa mu bránil a aj keď Eddyho Merckxa nakoniec dobehol, odkázal všetkým, aby ho s legendárnym Belgičanom neporovnávali.

Po piatku majú obaja na konte 34 etapových víťazstiev, no Merckx k nim pridal aj päť celkových prvenstiev na najslávnejších cyklistických pretekoch sveta.

Tridsaťšesťročný Cavendish na začiatku sezóny ani len nesníval, že sa ešte vráti na Tour a nie to o výhrach a rekordoch. Po rokoch, keď išla jeho výkonnosť prudko dole, sa však vrátil do tímu Deceuninck–QuickStep, kde našiel opäť chuť a silu víťaziť a získal stratenú sebadôveru. Na Tour prišiel ako náhradník za zraneného Sama Bennetta a svoje šprintérske umenie potvrdil víťazstvami v 4., 6., 10. a 13. etape. "Nad tým rekordom teraz ani nedokážem premýšľať. Po 220 km som úplne mŕtvy, teplo, vietor a takéto finále. Musel som si siahnuť na dno síl. Je to akoby som vyhral moju prvú etapu. Vyhrať na Tour, o tom som sníval ako dieťa a snívam o tom stále. Dnes som na tom tvrdo pracoval," povedal v cieli piatkovej etapy, ktorá viedla z Nimes do Carcassonne a merala 219,9 km.

Cavendish víťazstvom v nej dorovnal 46 rokov starý rekord Merckxa. Ten dosiahol 34 víťazstiev počas šiestich Tour, najviac osem etapových triumfov nazbieral v roku 1970, naposledy vyhral v roku 1975. Cavendish pozbieral 34 vavrínov na deviatich Tour a Belgičana môže ešte tento rok prekonať: "No nemôžete ma s ním porovnávať. Eddy Merckx je najlepší cyklista histórie a tak to aj ostane."

Britský šprintér uviedol, že ho po niektorých šprintoch kontrolovali komisári: "Mám problém, pretože mám úzke ramená a ak sa k niekomu nakloním, vyzerá to, ako keby som ho vytláčal hlavou. Komisári za mnou prišli a hovorili sme o tom po prvom šprinte." Cavendish síce obhajoval svoje spôsoby v šprinte, no zároveň priznal, že v minulosti bol v dojazdoch agresívny a bezohľadný. "Už som dospelý muž a nie 20-ročný chlapec, ktorý chce bojovať so svetom. Nebudem klamať, to sa stáva, keď ste mladý," citovala ho agentúra AFP. Vyjadril sa aj k tomu, že v minulosti nemal príliš dobrý mediálny obraz: "Mnoho rokov som znášal následky toho, že som drzý, mladý a bez vzdelania o tom, ako komunikovať s médiami."

Cavendish dostal po vyrovnaní rekordu množstvo gratulácii. Pridal sa k nim aj líder celkového poradia a obhajca trofeje Tadej Pogačar. "Sledoval som ho už ako malý chlapec, špurtoval ako raketa. Patrí mu všetká česť," povedal dvadsaťdvaročný Slovinec.

Etapové víťazstvá Eddyho Merckxa a Marka Cavendisha na Tour de France:

Merckx: 1969: 6 víťazstiev, 1970: 8, 1971: 4, 1972: 6, 1974: 8, 1975: 2

Cavendish: 2008: 4, 2009: 6, 2010: 5, 2011: 5, 2012: 3, 2013: 2, 2015: 1, 2016: 4, 2021 o 13. etape: 4

Najviac etapových víťazstiev na Tour:

1. Eddy Merckx (Belg.) 34

. Mark Cavendish (V.Brit.) 34*

3. Bernard Hinault (Fr.) 28

4. Andre Leducq (Fr.) 25

5. Andre Darrigade (Fr.) 22

...

16. Peter SAGAN (SR) 12*

* - aktívni pretekári