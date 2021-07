Peter Sagan nie je po páde na Tour de France vo svojej koži: Moje koleno je hotové!

Fanúšikovia majú obavy! Zdravotný stav cyklistického fenoménu Petra Sagana (31) po páde v tretej etape na Tour de France, nie je vôbec ideálny. Rodák zo Žiliny otvorene rozpráva o problémoch s kolenom, ktoré ho limitovali v sedle v nasledujúcej etape.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sagan zároveň priznal, že pokiaľ sami jazdci nezmenia svoje správaniev pelotóne, škaredých pádov bude v budúcnosti len a len pribúdať.

„Sám seba sa pýtam, na čo sú nám protesty? V prvom rade musíme zmeniť myslenie my jazdci, v opačnom prí- pade sa budú veci len zhoršovať. Áno, preteky sú vždy plné emócií. Všetci v pelotóne sme rivali. Pokiaľ však sami nezmeníme správanie, nič sa nezmení. Najhoršie je, že žiadny pretekár si nikdy neprizná chybu. Potom sa nemôžeme diviť, že to je posledných desať rokov len horšie a horšie. Čo mám potom robiť ja,“ vylial si svoju frustráciu pred médiami Sagan, ktorý zároveň opísal aj mieru svojho zranenia.

„Mohlo to byť lepšie, mohlo to byť horšie. Moje koleno je hotové. Dosť výrazným spôsobom mám odretý aj bok nohy. Počas ďalšej etapy po mojom páde ma koleno stále bolelo, no v záverečných 35 km sa to postupne zlepšovalo. Tím odviedol fantastickú prácu, aby ma udržal v dobrej pozícii v zložitej časti,“ dodal Sagan.

Nový Čas oslovil ohľadom zranenia aj bývalého pretekára Petra Velitsa. „Za mňa je veľmi ťažké odhadnúť, v akom stave sa Peter Sagan momentálne nachádza. To vie jedine on a jeho najbližší tím. Určite mu všetci držíme palce, aby to nebolo nič vážne a mohol na Tour pokračovať,“ uviedol Velits.