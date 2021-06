Šokujúci záver perfektne rozbehnutej etapy: Sagan spadol len pár metrov pred cieľom!

Televízne zábery ukázali, že iniciátorom pádu bol Ewan, ktorý so sebou vo veľkou rýchlosti stiahol aj Sagana a obaja sa potom niekoľko metrov kĺzali po asfalte.

Na rozdiel od Ewana Sagan krátko po páde vstal, vysadol na bicykel a pomaly došiel do cieľa. Neoficiálne ho klasifikovali na 80. mieste o 56 sekúnd za víťazom. Podľa pohľadu na Ewana, ktorý zostal dlho ležať na cestu, to vyzeralo na zlomeninu možno aj kľúčnej kosti a predčasný koniec v pretekoch.

Víťazom etapy z Lorientu do Pontivy (182,9 km) poznačenej mnohými pádmi, sa stal Belgičan Tim Merlier z tímu Alpecin-Fenix, ktorý svoj debut na Tour de France hneď ozdobil etapovým triumfom. Nadvládu stajne Alpecin-Fenix potvrdil druhým miestom jeho krajan Jasper Philipsen, tretí skončil francúzsky šprintér tímu Arkéa Samsic Nacer Bouhanni. V celkovom poradí zostal na čele Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ktorý si udržal náskok 8 sekúnd pred Francúzom Julianom Alaphilippom (Deceuninck - QuickStep). Na tretie miesto poskočil Ekvádorčan Richard Carapaz (Ineos Grenadies) s mankom 31 sekúnd na lídra.

Veľkú smolu mal v pondelok holandský tím Jumbo-Visma. Najprv po páde prišiel o holandského domestika Roberta Gesinka (zlomenina kľúčnej kosti) a necelých 10 km pred cieľom sa na zemi ocitol aj jeho slovinský líder Primož Roglič. Štvrtý muž priebežného celkového poradia sa doudieraný posadil na bicykel a pokračoval za pomoci tímových kolegov do cieľa v Pontivy, Hlavné pole však bolo v tom čase už veľmi rýchle a Roglič prišiel do cieľa na 92. mieste s mankom 1:21 min.

