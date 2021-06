Veľké komplikácie pre hviezdu Tour: Bývalý šampión si pri páde vykĺbil rameno

Televízne zábery ukázali, ako si po tvrdom páde na šmykľavej trati v bolestiach drží vykĺbené ľavé rameno a je v opatere lekárov.

V pretekoch však líder tímu Ineos napriek veľkej strate pokračoval, informovala agentúra AFP. Pomohlo mu, že sa k nemu vrátil krajan Luke Rowe, ktorý mu začal pomáhať k opätovnému návratu do pelotónu.

Víťaz Tour z roku 2018 mal po dvoch etapách 23-sekundové manko na lídra celkovej klasifikácie, Holanďana Mathieua Van der Poela.

With #GeraintThomas hitting the deck, Ineos’ start to the Tour has gone from bad to worse. #TDF2021https://t.co/HaonJyPhK8pic.twitter.com/J3MtHnE85o