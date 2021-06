Sagan po nevydarenej etape: Nešlo to tak, ako by som želal

Slovenský cyklista Peter Sagan skončil až na 100. mieste v 2. etape Tour de France 2021.

Etapu vyhral holandský cyklista Mathieu van der Poel, keď triumfoval v 2. etape 108. ročníka Tour de France a získal žltý dres. Jazdec stajne Alpecin-Fenix sa v nedeľu presadil v záverečnom stúpaní do cieľa v Mr-de-Bretagne a 183,5 km dlhú trať zvládol za 4:18:30 h. Druhé miesto obsadil Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a po tretie si prišiel jeho krajan Primož Roglič (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe nebojoval o popredné priečky a do cieľa prišiel na stej priečke s mankom 4:49 minúty.

"Bola to ťažká etapa a očakával som pre seba lepší výsledok. Nešlo to tak, ako by som si želal, ale takto to dopadlo. Gratulujem Wilcovi k jeho dnešnému výkonu. Zajtra máme šprintérsku etapu a chceme využiť svoje šance. Tour de France je dlhá a ťažká, pôjdeme deň po dni," uviedol Sagan.