Play-off NBA prerušila ochrankyňa zvierat: Pripútala sa ku košu

Žene vo veku 19 rokov sa to podarilo v priebehu druhej štvrtiny paradoxne priamo vo chvíli, keď na toto zariadenie strieľali hosťujúci Timberwolves trestné hody.

Zápas musel byť prerušený, kým sa organizátorom podarilo reťaz, ktorú mala žena ovinutú okolo krku, prestrihnúť. Bezpečnostná služba ju potom vyniesla z haly, aktivistka bola zatknutá a obvinená z výtržníctva a porušenia domovej slobody.

Žena na sebe mala tričko s nápisom „Glen Taylor pečie zvieratá zaživa“ a jej protest bol mierený proti spolumajiteľovi minnesotského klubu. Taylor je mimo iné majiteľom farmy v Iowe, kde boli v ostatných dňoch údajné zabité milióny kusov hydiny kvôli vtáčej chrípke.

A fan/protestor threw flyers or confetti before chaining herself to the basket during Grizzlies-Timberwolves 😳pic.twitter.com/zxVRnlkcpl