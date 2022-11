Pretekár NASCAR ohúril celý motoršportový svet: Predbiehací manéver ako z videohry!

Skúsený pilot sa v poslednom kole nachádzal na 10. mieste a s touto pozíciou sa za žiadnych okolností nechcel zmieriť. Preto urobil to, čo doposiaľ nikto nezrealizoval. V poslednej zákrute sa „nalepil" o stenu trate a po vonkajšej strane v priebehu pár sekúnd predbehol až piatich konkurentov.

Zásluhou tohto netypického, no efektívneho manévru sa Chastainovi podarilo kvalifikovať do play-off série NASCAR. Aby toho nebolo málo, video tohto husárskeho kúsku obletelo motoršportový svet a rodák z Floridy si vyslúžil pochvalu aj od viacerých jazdcov z Formuly 1.

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h