Nahnevaný Alonso po zrážke zúril: Hamilton je idiot!

K zrážke prišlo v zákrute Les Combes. Alonso sa po štarte vyšvihol na druhú priečku, ale Hamilton ho chcel v zatáčke predbehnúť, pričom mu nenechal dosť priestoru a došlo ku kontaktu pneumatík. Britského pretekára vymrštilo a po chvíľke snahy musel z dôvodu poruchy prevodovky skončiť.

Skúsený 41-ročný španielsky jazdec bol po kontakte monopostov poriadne rozčúlený. Niet divu, veď do tej doby sa nachádzal na pozíciu zaisťujúcej mu miesto na stupni víťazov. „To je idiot! Zvonku mi zavrel dvere. Mal som skvelý štart, ale tento chlap vie, ako sa riadi a štartuje, len keď je prvý,“ nahnevane kričal do tímového rádia.

