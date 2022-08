Veľká cena Belgicka v znamení double Red Bullu: Zrážka Hamiltona s Alonsom

Holandský pretekár Max Verstappen s prehľadom zvíťazil na nedeľnej VC Belgicka majstrovstiev sveta F1. Jazdec Red Bullu zaznamenal už deviate víťazstvo v sezóne a pripísal si aj najrýchlejšie kolo.

Double rakúskeho tímu doplnil Mexičan Sergio Perez a pódium doplnil španielsky pilot Carlos Sainz na Ferrari. Druhé miesto v celkovom hodnotení stratil jeho tímový kolega Charles Leclerc, ktorý skončil šiesty.

Úradujúci majster sveta tak upevnil svoje vedenie v celkovom poradí – na druhého Pereza má náskok 93 bodov. Verstappen pritom štartoval v dôsledku penalizácii za výmenu motora a prevodovky až zo 14. miesta, no predviedol výbornú stíhaciu jazdu a pripísal si 29. triumf v kariére.

Mexičan v celkovom hodnotení predstihol Charlesa Leclerca, ktorý bol ešte pred letnou prestávkou hlavný súper Verstappena v boji o titul. Aj on bol penalizovaný, no pre problémy s pneumatikou musel zájsť do boxov už v úvode a jeho tím nezvolil pri prebíjaní sa dopredu najvhodnejšiu stratégiu.

V úplnom závere navyše Talianom nevyšiel risk pri pokuse o zisk najrýchlejšieho kola - Monačanovi obuli mäkké pneumatiky, no po zastávke v boxoch ho predstihol Fernando Alonso a aj keď získal Leclerc pozíciu naspäť, v cieli ho penalizovali za vysokú rýchlosť v pit lane práve pri tejto zastávke.

Sainz štartoval z pole position, no pri rýchlosti Red Bullu nemal nárok. V závere musel navyše bojovať o pódium s Georgeom Russellom na Mercedese. Ten podáva naďalej najkonzistentnejšie výkony v sezóne spomedzi všetkých jazdcov - dokončil trinásť zo štrnástich pretekov a ani raz nebol nižšie ako na piatom mieste.

Na štarte sa najlepšie odpichol Sainz na Ferrari a v prvých dvoch kolách si vybudoval náskok najmä vďaka zmätku za ním a chybe Pereza. Ten sa dostal po pár metroch do mierneho šmyku, keď sa snažil pokryť Alonsa a prepadol sa tak na štvrté miesto za Hamiltona. Sedemnásobný majster sveta však onedlho musel skončiť po kolízii s Alonsom na vjazde do Les Combes - španielskemu súperovi nenechal žiadne miesto a nenávratne poškodil svoj Mercedes.

V priebehu predchádzajúcich štyroch rokov ho kolízia vyradila len druhýkrát. V ďalšom kole urobil chybu v rovnakej sekcii Latifi. Pravým zadným kolesom vyšiel do štrkovej zóny a stratil kontrolu nad svojím Williamsom, čím zostrelil z trate Bottasa. To znamenalo výjazd safety caru.

Preteky sa znovu rozbehli na konci štvrtého kola a Sainzovi reštart vôbec nevyšiel. Druhý Perez však opäť zaváhal a namiesto súboja o vedenie sa naňho natlačil Russell. Pole sa už v tomto poradí ustálilo a svoju stíhaciu jazdu zahájil Verstappen, ktorý sa prvýkrát ujal vedenia v 12. kole.

Prvú pozíciu mu prenechal tímový kolega Perez po tom, ako zamieril Sainz do boxov a medzi dvojicou bolo po Holanďanovom pit stope 4,5 sekundy. Úradujúci majster sveta však následne demonštroval rýchlosť svojho monopostu, keď Španiela predstihol v priebehu dvoch kôl. O chvíľu neskôr ho predbehol aj Perez.

Vo zvyšku pretekov sa v poradí najlepšej štvorky nič nemenilo. V 35. kole zviedli na konci Kemmel straight napínavý trojsúboj o siedme miesto Gasly, Vettel a Ocon. Ten vyšiel z bitky najlepšie a zavŕšil tak výborný výkon po štarte zozadu.

Ôsme miesto bolo dobrým výsledkom pre Vettela, ktorý tak vyrovnal svoje najlepšie umiestnenie sezóny z VC Emilia Romagna. Deviatu pozíciu obsadil Gasly, ten bodoval prvýkrát od pretekov v Baku a najlepšiu desiatku uzavrel Albon. Po vydarenej kvalifikácii využil tresty svojich súperov a získal štvrtý bod pre seba aj svoj tím v prebiehajúcom ročníku.

Hlasy (zdroj: Sport 2):

Max Verstappen, víťaz: "Prvé kolo bolo hektické, ťažko sa vyhýbalo problémom. Po safety care sa to upokojilo, zvládli sme predbehnúť ostatných a udržali sme pneumatiky v dobrom stave. Takýto vydarený víkend som si ani nedokázal predstaviť. Čakajú ma domáce preteky v Zandvoorte, urobím maximum."

Sergio Perez, 2. miesto: "Dnes som dúfal vo viac, ale Max skutočne lietal. Zlomový bol najmä slabý úvod, v prvom kole som stratil pozície. Dosiahli sme však dobrý výsledok pre tím."

Carlos Sainz, 3. miesto: "Bohužiaľ, bolo to horšie, než sme očakávali. Štart bol dobrý, ale náš balík z nejakého dôvodu tento víkend nefungoval. Zandvoort by nám mal vyhovovať viac, uvidíme."



VC Belgicka (44 kôl, 1 kolo: 7,004 km, spolu: 308,052 km km):

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:25:52,894 h, 2. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +17,841 s, 3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +26,886, 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +29,140, 5. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +1:13,256 min, 6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1:14,936, 7. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:15,640, 8. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +1:18,107, 9. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +1:32,181, 10. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:41,900, 11. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:43,078, 12. Norris (V. Brit./McLaren) +1:44,739, 13. Juki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1:45,217, 14. Čou Kuan-jü (Čín./Alfa Romeo) +1:46,252, 15. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +1:47,143, 16. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 17. Mick Schumacher (Nem./Haas), 18. Nicolas Latifi (Kan./Williams) všetci +1 kolo, nedokončili: Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo), Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes)

Celkové poradie (po 14 z 22 pretekov): 1. Verstappen 284 bodov, 2. Perez 191, 3. Leclerc 186, 4. Sainz 171, 5. Russell 170, 6. Hamilton 146, 7. Norris 76, 8. Ocon 64, 9. Alonso 51, 10. Bottas 46, 11. Magnussen 22, 12. Vettel 20, 13. Ricciardo 19, 14. Gasly 18, 15. Schumacher 12, 16. Cunoda 11, 17. Čou Kuan-jüm 5, 18. Albon 4, 19. Stroll 4, 20. Latifi 0

Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 475 bodov, 2. Ferrari 357, 3. Mercedes 316, 4. Alpine 115, 5. McLaren 95, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. AlphaTauri 29, 9. Aston Martin 24, 10. Williams 4