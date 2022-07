Tragédia vo svete motorizmu: Bývalého šampióna († 37) brutálne zavraždili

Lupič bodol trojnásobného šampióna seriálu USAC do hrudníka. East bol po prevezení do nemocnice prehlásený za mŕtveho. Mužom zákona sa už úspešne podarilo zatknúť vinníka. Je ním 27-ročný Trent Williams, ktorý mal pobodať ešte jedného muža.

Bobby East sa stal vo veku 16 rokov najmladším víťazom pretekov v histórii USAC. Mimoriadne úspešný bol v pretekoch Silver Crown Series, kde triumfoval celkovo jedenásťkrát. Mal iba 37 rokov.

NASCAR Driver Bobby East Dead at 37 After Being Stabbed https://t.co/26gsgi4ER2