Osudný sa mu stal tréning na Slovensku: Tragicky zomrel talentovaný český motocyklista († 16)

Smutná správa zasiahla český motorizmus. V pondelok 7. februára zomrel pri tréningu na Slovensku šestnásťročný Jakub Gurecký.

Tento rok mal nastúpiť do seriálu Red Bull Rookies Cup. Informáciu priniesol server MotorMix.cz.

Podľa informácií webu Jakub Gurecký trénoval v uzavretej hale na Slovensku. Osudným sa mu stal náraz do pevnej prekážky. Šestnásťročný pretekár na mieste zomrel.

Gurecký bol považovaný za najväčší motocyklový talent v Česku.

Po minuloročnom suverénnom víťazstve v Northern Talent Cup sa zaradil medzi svetovú elitu.

Tento rok mal nastúpiť do prestížneho seriálu Red Bull Rookies Cup. "Od počiatku bolo mojím cieľom sa tam dostať a som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Byť súčasťou takto prestížneho šampionátu je pre mňa veľká výzva a urobím maximum pre to, aby som v ňom bol úspešný," vyhlásil po konci minuloročnej sezóny.