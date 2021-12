Verstappen oslavoval titul do rána, šéf Mercedesu vystrájal v nočnom klube

Po pretekoch podal Mercedes sťažnosť pre dva incidenty pri reštarte, a tak sa mladý jazdec nemohol začať tešiť hneď. Z "párty" nakoniec odišiel až o siedmej ráno.

"Všetky emócie sa prejavili a na oslave bola zábava. Samozrejme, zábavné už nebolo prebudenie a posledný pohárik som možno aj oľutoval," povedal Verstappen pre AP.

Prvému holandskému šampiónovi v histórii nakoniec gratuloval aj šéf "strieborných šípov" Toto Wolff: "Poslal mi správu, zagratuloval mi k úspešnej sezóne s tým, že som si zaslúžil vyhrať. Bolo to od neho veľmi pekné, napriek vyhroteným emóciám na oboch stranách počas posledného kola."

Toto Wolf, šéf Mercedesu, oslávil aspoň Pohár konštruktérov. Smútok po tom, keď Lewis Hamilton prišiel o titul štyri zákruty pred cieľom, rýchlo pominul. V nočnom klube Abú Zabí to poriadne roztočil.

