Dramatickú VC Saudskej Arábie ovládol Hamilton, majstera spoznáme v Abú Zabí

Brit Lewis Hamilton zvíťazil na Veľkej cene Saudskej Arábie, predposlednom podujatí seriálu F1.

Tretí finišoval Francúz Esteban Ocon z Alpine.

Verstappen vstupoval do pretekov v pozícii priebežného lídra a za určitých okolností mohol už pred záverečným podujatím sezóny získať majstrovský titul. Víťazstvo Hamiltona však znamená, že o víťazovi sezóny 2021 sa rozhodne v pretekoch v Abú Zabí, ktoré sú na programe v nedeľu 12. decembra.

Pre 7-násobného majstra sveta bolo víťazstvo v Džidde 7. v sezóne a 102. v kariére. Pred záverečnými pretekmi sezóny majú Hamilton aj Verstappen zhodne 369,5 bodov.

Víťaz kvalifikácie Hamilton si po štarte udržal 1. miesto pred Bottasom. Tretí Verstappen odolal ataku Leclerca. Brit postupne zvyšoval náskok a po 10. kole viedol pred Bottasom už o 8 sekúnd. Schumacher však stratil kontrolu nad monopostom, vrazil do bariéry a na trať prišilo bezpečnostné vozidlo. Pretekári to využili na návštevy boxov. Po troch kolách sa riaditeľstvo pretekov rozhodlo vyvesiť červenú vlajku, keďže Schumacher pri náraze priveľmi poškodil bariéru. Po reštarte bol na prvom mieste Verstappen, no Hamilton ho po súboji predbehol. Krátko na to však kolidovali Pérez, Mazepin a Russell a preteky boli opäť prerušené. Pred druhým reštartom bolo poradie na čele Hamilton - Ocon - Verstappen. Verstappenovi však tento reštart vyšiel ideálne a dostal sa do čela. Hamilton na neho viackrát zaútočil, v 37. kole Verstappen vyšiel z trate, keď si krátko predtým dôrazne strážil pozíciu. Komisári to neskôr potrestali 5-sekundovou penalizáciou. V ďalšom kole Verstappen pribrzdil na rovinke a zdalo sa, že púšťa Hamiltona. Ten do neho vrazil a poškodil si predné krídlo. V jazde však pokračoval, následne zaznamenal najrýchlejšie kolo a v 44. kole sa definitívne dostal pred svojho rivala. Verstappen už na opotrebovaných pneumatikách nemal rýchlosť a finišoval na 2. mieste.