Začiatkok VC Saudskej Arábie znepríjemnila zrážka dvoch monopostov F2.

Ihneď po štarte Veľkej ceny Saudskej Arábie zostal stáť na mieste francúzsky jazdec Théo Pourchaire. Do neho to napálil rozbiehajúc sa Enzo Fittipaldi, vnuk legendárneho jazda F1.

Big crash in Formula 2. Enzo Fittipaldi hits Theo Pourchaire pic.twitter.com/zN8CfSC7X8 — Barbara Black Sheep (@bb_black_sheep) December 5, 2021

Impactante el accidente entre Theo Pourchaire y Enzo Fittipaldi



🎥 @plazam16 pic.twitter.com/ffKmPYB5fd December 5, 2021

Sky Sport Germany tvrdí, že Enza Fittipaldiho previezli do helikoptéry a transportovali do nemocnice. Oba jazdci by mali byť pri vedomí, závažnosť zranení zatiaľ nie je známe.