Max Verstappen s prekvapivým názorom: Hamiltonove rekordy sa mu prekonávať nechce

Holanďan Max Verstappen (24) z tímu Red Bull je už vo svojom mladom veku hviezdou kráľovny motošportu a má pred sebou svetlú budúcnosť. V rozhovore pre britské BBC však prezradil, že sa nehodlá naháňať za titulmi ako jeho rival Lewis Hamilton (36).

„V F1 to je všetko, splnili ste cieľ. Ďalej už nezáleží na tom koľko ich ešte získate, dôležité je, že ten jeden už máte," odpovedal na otázku, aké budú jeho ďalšie ambície, ak vyhrá tohtoročný šampionát a dodáva, „Samozrejme, stále by som sa snažil byť čo najlepší, ale finálny cieľ by som už mal splnený a postupom času by som začal rozmýšľať aj nad úspechmi, ktoré môžem dosiahnuť mimo Formule 1."