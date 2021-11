Napätie sa stupňuje, šéf Mercedesu prirovnal boj o titul k MMA

Najnapínavejšia sezóna Formuly 1 za uplynulú dekádu naberá na intenzite. Medzinárodná automobilová federácia (FIA) zamietla sťažnosť, ktorú Mercedes podal na manéver Maxa Verstappena (24) (Red Bull) z VC Brazílie.

Šéfovia tímov sa verdikt dozvedeli počas spoločnej tlačovej konferencie na VC Kataru.

Ak by sťažnosť Mercedesu vyšla, Verstappen by pre dodatočný časový trest klesol za Valtteriho Bottasa a v celkovom hodnotení by stratil tri body.

"Je to šampionát najvyššej motošportovej kategórie. Niečo, čo začalo ako olympijský box sa zmenilo na profesionálny box a teraz je to MMA. Sú povolené lakte a rukavice sme zhodili," povedal šéf "strieborných šípov" Toto Wolff.

Tri preteky pred koncom stráca úradujúci majster sveta Lewis Hamilton na svojho konkurenta 14 bodov. V Brazílii vyhral prekvapivo na okruhu, kde mal náskok navýšiť Verstappen. Túto veľkú cenu poznačili aj penalizácie a konflikty medzi oboma tímami.

"Myslím, že je to pre nich (pre Mercedes) prvá skutočná výzva a je zaujímavé vidieť, ako sa správajú pod tlakom. Je to jednoznačne naša najintenzívnejšia politická bitka o titul." povedal na tlačovej konferencii šéf rakúskeho tímu Christian Horner.

Čo sa týka samotného jazdenia, Verstappen bol najrýchlejší v prvom tréningu na VC Kataru, v druhom obsadil tretie miesto. Hamilton bol v oboch piatkových jazdách štvrtý. V tejto fáze sezóny čelil britský pretekár porovnateľnému tlaku naposledy v roku 2016, keď v posledných pretekoch ročníka získal titul jeho vtedajší tímový kolega Nico Rosberg.