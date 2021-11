Dramatický záver sezóny! Hamilton zvíťazil v Brazílii a stiahol náskok na Verstappena

Brit Lewis Hamilton (36) na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Brazílie, 19. podujatí seriálu F1.

Na 2. mieste finišoval jeho najväčší rival v boji o titul Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí skončil Hamiltonov tímový kolega Fín Valtteri Bottas.

Pre 36-ročného Hamiltona, ktorý štartoval z 10. miesta, je to 6. víťazstvo v sezóne a 101. v kariére. Manko na lídra priebežného poradia stiahol na 14 bodov.

Do konca šampionátu ostávajú ešte tri podujatia, nasledujúce je na programe 21. novembra v Katare. Sezóna tradične vyvrcholí Veľkou cenou Abú Zabí.

Z prvého miesta odštartoval víťaz kvalifikačného šprintu Bottas, jeho tímový kolega Hamilton bol po výmene spaľovacieho motora na 10. mieste. Až z boxovej uličky štartoval Räikkönen, ktorý mal v pretekoch nové krídlo. Verstappen štartoval z druhého miesta, no už v prvej ľavotočivej zákrute nenechal priestor Bottasovi a dostal sa na 1. miesto. Fína krátko na to predbehol aj Pérez. Norris neudržal monopost na trati a po následnej dlhej zastávke v boxoch sa zaradil na posledné miesto. Úvod sa okrem Verstappena vydaril aj Hamiltonovi, ktorý bol v 2. kole už na 6. mieste.

V 6. kole Bottas pustil pred seba Hamiltona a na trať prišiel safety car, keďže na nej boli úlomky po kolízii Cunodu so Strollom. V tom čase bolo čelo pretekov v zložení Verstappen - Pérez - Hamilton - Bottas. V 18. kole sa Hamilton nakrátko dostal pred Péreza, ten si však okamžite vzal späť pozíciu. V ďalšom kole sa už Hamilton dostal pred Mexičana a na lídra Verstappena strácal 3 sekundy. Hamilton prezul v 27. kole, na trať sa vrátil na 6. mieste. Na konci kola prišiel do boxov aj Verstappen, prezul rovnako rýchlo a po návrate na trať sa zaradil pred svojho rivala. V 41. kole Verstappen znovu prezul a vrátil sa na 4. mieste. Hamiltonova druhá návšteva boxov prišla o tri kolá a zaradil sa za Verstappena. V 48. kole došlo k ich súboju, v ktorom obaja vyšli mimo trate, no Hamilton neuspel proti Verstappenovej defenzívnej stope.

V 59. kole už Hamiltonovi vyšiel útok na rovinke a dostal sa na 1. miesto. Holanďan už nedokázal získať späť stratenú pozíciu a do konca pretekov narástlo jeho manko na Hamiltona na 10 sekúnd. V tíme Red Bull sa v závere pokúsili získať najrýchlejšie kolo a to sa im vďaka prezutiu Péreza podarilo.

Hlasy (zdroj: Sport 2):

Lewis Hamilton, víťaz: "Môj otec mi pred dnešnými pretekmi pripomenul rok 2004, v ktorom som pretekal v F3. V jedných pretekoch som štartoval na poslednom mieste a napokon som dokázal vyhrať. Je však pravda, že toto bol jeden z najťažších víkendov v kariére.

Ako tím sme však dnes odviedli skvelú prácu, výborný výkon podal aj Valtteri (Bottas). Brazília potvrdila, že atmosféra na týchto pretekoch je špeciálna. Môj odkaz po tomto víkende je jasný - nikdy, nikdy sa nevzdávajte a vždy choďte na maximum."

Max Verstappen, 2. miesto: "Bol to tvrdý súboj, ktorý som si užil. Dnes nám chýbala rýchlosť. Stále však mám náskok a do ďalších pretekov si veríme."

Valtteri Bottas, 3. miesto: "Som sklamaný zo svojho štartu a celkovo z prvého kola. Myslím si, že by sme to dnes zvládli aj s jednou zastávkou v boxoch, ale tím sa rozhodol inak. Lewis (Hamilton) dnes išiel vlastnú ligu. Safety car nám pomohol, takže celkovo to môžeme zhodnotiť ako úspešný víkend."