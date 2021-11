Na VC Mexika triumfoval Verstappen, pred Hamiltonom zvýšil náskok

Holanďan Max Verstappen (24) z tímu Red Bull triumfoval nedeľňajšej na Veľkej cene Mexika, osemnástom podujatí motoristického seriálu MS F1.

Druhý prišiel do cieľa Brit Lewis Hamilton na Mercedese, tretí bol Verstappenov tímový kolega a domáci Mexičan Sergio Perez.

Pre Verstappena to bolo deviate víťazstvo v sezóne, 19. v kariére a na čele priebežného poradia zvýšil svoj náskok pred obhajcom titulu Hamiltonom na 19 bodov.

Krátko po štarte sa potvrdilo, že pole position na okruhu v Mexiku nemusí byť taká výhoda ako na iných. Pred Mercedesy Hamiltona a Bottasa, ktorý vyštartoval z prvej priečky, sa už vo štvrtej zákrute dostal pôvodne tretí Verstappen. Do Bottasa krátko nato vrazil Ricciardo, obaja museli do boxov a Fín sa prepadol až na posledné miesto. Preteky sa už v prvom kole skončili pre Cunodu a Schumachera, ktorí doplatili na kolíziu s Oconom.

Na čele sa usadil Verstappen pred Hamiltonom a Perezom. Ako prvý z nich prezul Hamilton v 30. kole a na trať sa vrátil na piatom mieste. Bezproblémovú zastávku v boxoch absolvoval aj Verstappen, ktorý bol po návrate na trať priebežne druhý, no dočasný líder Perez krátko nato zamieril do boxov. Po 40. kole strácal Hamilton na Verstappena 10 sekúnd.

Bottas si postupne zlepšoval pozíciu, no v 42. kole ho pribrzdila dlhá zastávka v boxoch. Verstappen bol po 60. kole líder so 16-sekundovým náskokom pred Hamiltonom, na ktorého si ešte brúsil zuby tretí Perez, ktorý chcel potešiť domácich fanúšikov. Bottas bol hlboko v druhej desiatke poradia, no v Mercedese sa snažili, aby získal najrýchlejšie kolo, a tým vzal aspoň bod Verstappenovi. Fín v závere dvakrát prezul a napokon predsa len získal najrýchlejšie kolo. Verstappen si bez problémov postrážil víťazstvo a o pozíciu neprišiel ani Hamilton, ktorý udržal druhé miesto pred Perezom.

Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 14. novembra v Brazílii.