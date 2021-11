Niekdajší pilot F1 Romain Grosjean podstúpil špeciálnu operáciu: Všetko prebehlo hladko

Zásluhou rýchleho zásahu záchranárov a svojho inštinktu sa dokázal dostať z horiaceho auta len s menšími popáleninami, a to najmä na rukách, pričom najviac zasiahnutá bola tá ľavá. Jazvy, ktoré mu oheň spôsobil ho však dlho trápili, no tomu by už malo byť koniec, pretože sa rozhodol ísť pod skalpel a podstúpil bolestivý zákrok transplantácie kože. „Všetko prebehlo hladko. Keď sa koža zahojí, bude to vyzerať dobre," konštatuje Grosjean (35).

