Dokázal to! Ďalší Slovák sa predstaví na Rally Dakar 2022

Posledná etapa Rallye du Maroc 2021 je za nami. Juraj Varga v nej dojazdil na piatom mieste medzi Quadmi, pričom zároveň s dojazdom do cieľa získal vstupenku na Rally Dakar 2022.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pre Juraja ako dakarského nováčika bolo absolvovanie Rallye du Maroc 2021 absolútnou nevyhnutnosťou, keďže práve táto súťaž v Maroku bola pre nováčikov vyhlásená ako kvalifikačná.

Všetko sa napokon podarilo a Juraj dokončil aj poslednú etapu marockej súťaže.



„Poslednú etapu som si užil naplno. Navigovanie už išlo v pohode aj v rýchlosti. Myslím, že už sa to začalo podobať tomu, ako by to malo vyzerať. Je to už iba o najazdení množstva kilometrov. Som rád, že Rallye du Maroc 2021 sme zvládli a kvalifikovali sa na Rally Dakar 2022.

Tento cieľ bol prvoradý a to sa mi podarilo splniť a navyše sa mi podarilo dojazdiť na štvrtom mieste absolútneho poradia medzi Quadmi. Mechanici odviedli výbornú prácu, čo sa samozrejme odrazilo aj na tom, že sme počas celej súťaže nemali ani jeden technický problém,“ zhodnotil nielen dnešnú etapu, ale aj celú súťaž Juraj Varga.



Jurajovi Vargovi sa podarilo pokoriť Rallye du Maroc 2021 a teraz mu už nič nestojí v ceste na vysnívanú Rally Dakar 2022, ktorej štart je naplánovaný o dlhých osemdesiat dní. Počas nich určite Juraj zaháľať nebude, keďže príprava na najznámejšiu, ale aj najťažšiu rally sveta je v plnom prúde.