Unikli prvé vyznania Schumiho manželky z dokumentu: Úprimnosť Corinny dojme každého

Už len pár hodín a očakávaná premiéra dokumentu o živote Michaela Schumachera (52) uzrie svetlo sveta.

Predpremiéru videlo zopár vyvolených a tí sa zhodli na tom, že takú úprimnú Corinnu Schumacherovú (52) nevideli a nepočuli od tragickej decembrovej lyžovačky v roku 2013. Fanúšikovia sa môžu tešiť na mnoho vecí, ktoré o legende F1 nevedeli. Portál bild.de, ktorého zamestnanci boli medzi vyvolenými, vybral niekoľko vyznaní Schumiho manželky. Tu je niekoľko z nich.

„Nikdy som nevinila Boha za to, čo sa stalo. Bola to jednoducho smola. V živote nemôže byť väčšia smola,“ hovorí v dokumente Netflixu Corinna, ktorá si tiež spomína, že pár hodín pred vážnou lyžiarskou nehodou jej manžel povedal, že „sneh nie je ideálny, mohli by sme radšej letieť do Dubaja.“

Aj toto prezradí dokument o Michaelovi Schumacherovi: S koho smrťou sa nikdy nezmieril?

Stále si o Michaelovi myslí, že je neporaziteľný, ale nešťastná náhoda, ktorá sa nestala v pretekoch formuly 1, kde to v podvedomí očakávala, zmenila jej život i myslenie.

„Michael mi chýba každý deň. Ale Michael je tu, trochu iný, ale tu je. Každý deň nám ukazuje, aký je silný. Vždy sme bezpečne prežili jeho preteky, takže som si bola vždy istá, že má svojho anjela strážneho. Neviem, či to bol len obranný val, ktorý som si postavila, alebo sme boli všetci takí naivní, že sme uverili tomu, že sa mu nemôže nič stať,“ hovorí vo filme Corinna.

Schumiho manželka priznala, že celá rodina sa osem rokov venuje Michaelovej terapii. Každý podľa nej robí všetko pre to, aby sa pilot čo najskôr zotavil. „Tento boj nie je ľahký. Je veľmi dôležité, aby bol vonkajší svet z tohto boja vylúčený. Pokračujeme v živote. Je pre mňa veľmi dôležité, aby sme si aj naďalej užívali svoje súkromie. Michael nás vždy chránil, teraz chránime jeho,“ dodáva manželka sedemnásobného svetového šampióna F1.

Film, ktorý nakrútil Netflix s podporou rodiny, bude mať svetovú premiéru 15. septembra. Jeho cieľom podľa Corinny bolo zbúrať múr, ktorý si sami postavili po nehode a zároveň z neho zanechali toľko, že úplne všetko zvedavci nikdy neuvidia.