Verstappen ostal po hrozivo vyzerajúcej zrážke chladný: Šlo podľa neho o bežnú kolíziu

Kolízia pilotov F1 Maxa Verstappena s Lewisom Hamiltonom na nedeľňajšej VC Talianska zvýšila napätie medzi ich tímami Red Bull a Mercedes.

Podľa predstaviteľov nemeckej stajne išlo o zreteľný taktický faul, Verstappen aj jeho tím považovali situáciu za bežnú jazdeckú kolíziu.Traťoví komisári posúdili ich zrážku ako chybu Verstappena, za ktorú ho potrestali stratou troch pozícií na štarte nasledujúcich pretekov v Rusku. To však nemusí byť konečný trest, keďže nie je vylúčená ani ďalšia strata pozícií pre výmenu komponentov v pohonnej jednotke. Zároveň dostal aj dva trestné body, keďže komisári usúdili, že pri vjazde do zákruty nebol včas vedľa Hamiltona a dostal sa k nemu až po príliš neskorom brzdení. "Keď sme na vnútornej stope, tak každý pilot má právo držať si svoju pozíciu. Platí pravidlo, že zákruta patrí tomu pilotovi, ktorý je vpredu a ten druhý potom musí upustiť od manévru," konštatoval Hamilton. Pri kolízii mu pomohol bezpečnostný systém halo, ktorý mu nad hlavou udržal pneumatiku Verstappenovho monopostu.

Holanďan bol sklamaný zo vzniknutej situácie, no emóciami príliš neplytval. "Dúfal som v dobrý výsledok. Nič nám neostáva, len ísť ďalej," poznamenal Verstappen, ktorému sa nepozdával trest od traťových komisárov. "Nesúhlasím s tou penalizáciou, keďže som presvedčený, že to bola bežná kolízia. Bojovali sme o pozíciu, no v takej situácii potrebujete, aby pretekári spolupracovali, aby mohli obaja zvládnuť zákrutu. Lewis ma však vytláčal až kým tam neostalo miesto iba pre jedno auto a nastala kolízia." K situácii došlo po tom, čo Hamilton vyšiel z boxov na trať v momente, keď okolo prechádzal Verstappen. "Už v prvej zákrute ma začal vytláčať. Chcel som to skúsiť a pretekať tvrdo, ale férovo. Je nešťastné, čo sa stalo, ale obaja sme profesionáli a pôjdeme ďalej,” poznamenal Verstappen.

Šéf stajne Mercedes Toto Wolff na margo incidentu uviedol. "Vo futbale sa takéto počínanie nazýva taktický faul. Maxovi bolo jasné, že sa to skončí nárazom." Ku kolízii Verstappena s Hamiltonom došlo aj na VC Veľkej Británie v Silverstone, keď Brit pri vjazde do pravotočivej zákruty "odstrelil" Verstappena, ktorý ho skúsil obehnúť z vonkajšej strany. Wolff nemá pochybnosti o tom, že nešlo o bežnú kolíziu, tzv. racing incident. "Tam sme mali nehodu vo vysokej rýchlosti a žiadne auto neskončilo na hlave iného jazdca. Ako ďalej môžeme zájsť? Nabudúce možno dôjde k zrážke vo vysokej rýchlosti a dopadne to horšie."

Do konca seriálu F1 ostáva 8 podujatí, nasledujúce je na programe v poslednú septembrovú nedeľu na okruhu v ruskom Soči. Priebežný líder MS Verstappen vstúpi do pretekov s 5-bodovým náskokom pred Hamiltonom.