Ďalšia dráma na pretekoch F1: Verstappen s Hamiltonom vypadli po vzájomnej kolízii

Austrálčan Daniel Ricciardo triumfoval na Veľkej cene Talianska, štrnástych pretekoch seriálu F1.

Na druhom mieste finišoval jeho tímový kolega Brit Lando Norris, tretí bol Fín Valtteri Bottas z Mercedesu. Dvaja najväčší konkurenti v boji o titul Holanďan Max Verstappen a Brit Lewis Hamilton preteky nedokončili, keď vypadli po vzájomnej kolízii v 26. kole.

Pre 32-ročného Ricciarda to bolo prvé víťazstvo v sezóne, 8. v kariére a prvé od VC Monaka 2018, keď ešte jazdil vo farbách Red Bullu. McLaren dosiahol prvé double od VC Kanady 2010, keď triumfoval Hamilton pred Jensonom Buttonom.

Do pretekov vôbec neodštartoval Juki Cunoda, ktorého zradili brzdy. Kvalifikačný šprint pred pretekmi síce vyhral Fín Valtteri Bottas z Mercedesu, no pre výmenu pohonnej jednotky musel štartovať z posledného miesta. Z najvýhodnejšej pozície tak odštartoval pôvodne druhý Verstappen pred Ricciardom. Ten mal vynikajúci štart, prakticky okamžite sa dostal pred Verstappena, na ktorého ešte zaútočil aj Hamilton a došlo k ich prvej kolízii v pretekoch. Po Giovinazziho roztočení sa bol nakrátko aktivovaný virtuálny safety car.

Na čele sa ustálilo poradie Ricciardo - Verstappen - Norris - Hamilton. Ako prvý z nich prišiel do boxov Ricciardo v 23. kole a zatiaľ čo jeho zastávka bola bezproblémová, následná Verstappenova trvala vyše 11 sekúnd. Krátko na to prezul aj Hamilton, na trať sa vrátil priamo vedľa Holanďana a ich tesný súboj sa skončil vzájomnou kolíziou. Verstappenov monopost sa dostal na Hamiltonov a Brita od vážnych zranení zachránila tzv. svätožiara - halo. "Takto to dopadne, keď nenecháte priestor," znela bezprostredná Verstappenova reakcia do vysielačky. Pre oboch sa preteky skončili, následnú prítomnosť bezpečnostného vozidla využilo viacero pretekárov na návštevu boxov. Na prvej priečke sa držal Ricciardo, za ním boli Norris a Perez, ktorý už vedel o 5-sekundovom treste. Ricciardo si prvú priečku nenechal vziať, v závere ešte získal bod navyše za najrýchlejšie kolo. Perez sa napokon prepadol na 5. miesto a Bottas aj vďaka tomu ukončil stíhaciu jazdu ziskom pódia.

Nasledujúce preteky F1 sú na programe v nedeľu 26. septembra v Rusku.