Tím ARC Bratislava podal pomocnú ruku známym raperom: Prototypy Le Mans v klipe

Netradičné, ale podarené! Slovenský automobilový tím ARC Bratislava začal spoluprácu s raperským duom Pil C (35) a Rytmus (44), ktorí spolu pred pár dňami vydali nový klip s názvom V podzemí freestyle.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Šéf tímu Miro Konôpka (59) vysvetlil, ako k tejto kolaborácii vôbec došlo.

Rýchle autá, sexi dievčatá a hip-hopová hudba. Tak táto kombinácia má k sebe blízko už nejakú dobu. Napriek tomu vznikla na slovenskej scéne spolupráca, ktorú by sme mohli označiť za netradičnú.

V najnovšom klipe rapera Pil C v spolupráci s Rytmusom k tracku V podzemí freestyle sa totiž objavili slávne autá Konôpkovcov kategórie LMP (Le Mans Prototype).

„Pil C oslovil deň pred odletom do Le Mans môjho syna Maťa, mali sme to preto dosť nasekané. Chcel do klipu niečo originálne, tak sme mu dali k dispozícii autá a naše priestory v garáži. Natočili sme nejaké zábery, predsa len takáto dielňa, akú má ARC Bratislava na Slovensku, nie je,“ vysvetlil pre Nový Čas Miro Konôpka.

„Je tam potom aj ďalej medzi nami otvorená spolupráca, keby náhodou potrebovali opäť pomoc pri klipoch,“ dodal Konôpka.