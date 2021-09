Mick Schumacher oživil spomienky na otca: Krátil si čas rovnakým spôsobom

Sedemnásobný svetový šampión, ktorý sa už takmer osem rokov zotavuje z ťažkého úrazu pri lyžovačke, si krátil dlhé chvíle futbalom. Legendárny Michael bol veľkým fanúšikom futbalu, často sa zúčastňoval rôznych charitatívnych akcií, kde si zahral futbal. Jeho syn Mick ukázal v Belgicku počas Veľkej ceny, kde museli kvôli nepriaznivému počasiu jazdci čakať na odložený štart, že s futbalovou loptou to vie aj on. Nemeckí piloti si krátili čas futbalom a mladík Mick vycvičil s loptou aj oveľa skúsenejšieho pilota F1 Sebastiana Vettela.

