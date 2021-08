Historický úspech ARC Bratislava na Le Mans, Konôpka: Mal som strach, keď som rozbil zadnú časť auta

Najslávnejšie motoristické preteky 24 hodín Le Mans 2021 sa pre slovenské zoskupenie ARC Bratislava skončili šťastne.

Tím okolo Mira Konôpku obsadil celkovo 24. miesto, v triede LMP2 bol na 16. priečke a v kategórii PRO/AM na 6. pozícii.

Žltému prototypu Oreca 07-Gibson s číslom 44 sa na okruhu La Sarthe nevyhli technické problémy, tímu sa ich však podarilo vyriešiť a Konôpka pri svojej piatej účasti vyrovnal svoje maximum v celkovej klasifikácii z roku 2010, no vtedy vo svojej triede LMGT2 skončil až ôsmy.

"Už len dokončiť tieto preteky je obrovský úspech. Začiatok sme mali skvelý, potom prišli ťažké chvíle, keď sme mali technické problémy, ale odmietol som sa vzdať a podarilo sa mi auto dostať do boxov.

Napokon sme v noci zabrali a dostali sa na 6. v triede, kde proti nám stáli špičkoví profesionálni jazdci, bývalí piloti F1. Som šťastný za tento výsledok, ktorý možno bude na dlhé roky najlepším slovenským výsledkom v Le Mans," povedal Konôpka.

Maťo Konôpka absolvoval vo Francúzsku svoju premiéru na 24h Le Mans a svojej úlohy sa zhosti dobre: "Aj ja som mal krízu, keď som rozbil zadnú časť auta, no som rád, že to nebolo nič vážne a nepokazil som výsledok celému tímu. Sme v cieli a nemohol som si viac ani priať. Pre mňa je to splnený sen a chcem poďakovať zo srdca všetkým, ktorí sa o to zaslúžili," povedal v cieli Matej Konôpka.

Tretí člen posádky Oliver Webb sa predstavil v Le Mans ôsmykrát, no len po druhý raz sa mu podarilo dôjsť do cieľa. Pri svojej premiére v roku 2014 bol dokonca na pódiu. Tento rok podal špičkový výkon a jeho časy na kolo patrili k najlepším v LMP2.

V Le Mans sa rozdávali dvojité body do majstrovstiev sveta FIA WEC 2021. ARC Bratislava si tak pripísal na svoje konto 20 bodov a v sezóne im so 45 bodmi patrí 5. miesto v LMP2 PRO/AM hodnotení. Sezóna bude pokračovať v októbri a novembri dvojicou pretekov v Bahrajne.