Tím ARC Bratislava pred pretekmi 24 hodín Le Mans: Logistika je hotová kovbojka

Najväčšie automobilové preteky sa blížia! Už 21. - 22. augusta sa na okruhu La Sarthe vo francúzskom Le Mans pôjde 89. ročník slávnej 24-hodinovky. Slovenský tím ARC Bratislava bude pri tom tretíkrát v histórii. Dostať tímové kamióny a všetky potrebné súčiastky do dejiska pretekov však nie je vôbec jednoduché.

Štartové pole tvorí 62 vozidiel a 186 jazdcov. Medzi nimi nechýba jeden slovenský tím. Otec Miro a syn Matej Konôpkovci budú reprezentovať SR v typických žltých farbách a so štartovým číslom 44. Doplní ich Brit Oliver James Webb, ktorý jazdí v tíme od začiatku sezóny. Hoci ARC začalo sezónu so značkou Ligier, pred najväčším motoristickým sviatkom prišlo k dôležitej zmene. Cez víkend totiž vyrazili kamióny do Le Mans s prototypom Oreca 07 Gibson na palube.

„Tím ARC Bratislava tvorí dohromady 40 ľudí, sú to Slováci, Česi, Angličania, Francúzi, ale máme aj Novozélanďana, Španiela či Portugalca. Naložili sme dva kamióny, už sú na ceste. Na Le Mans potrebujeme mať kvalitné zázemie - katering, kuchyňu či technickú podporu,“ vysvetlil pre Nový Čas Miro Konôpka. Hlavne on sa musí v posledných dňoch poriadne obracať.

„Robota okolo celej tejto logistiky je šialená, doslova kovbojka! Navyše, francúzski colníci nám robia problémy, pretože väčšinu vecí okolo auta musíme dovážať z Anglicka. To všetko musíme posielať do Anglicka na kontrolu a až potom to môžeme zase odoslať do dejiska pretekov,“ dodal Konôpka. „Naším cieľom je dokončiť preteky a dosiahnuť kvalitný výsledok. Sme najmenší tím, no nechceme skončiť poslední,” uzavrel.