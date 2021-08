Na Bottasa sa po kolízii zniesla vlna kritiky: Tvrdé slová od súperov

Fínsky pilot Valtteri Bottas uznal, že si zaslúži kritiku za spôsobenie nehody v úvode Veľkej ceny Maďarska.

Po zlom štarte z druhej pozície nedobrzdil na mokrej trati nájazd do prvej zákruty a po náraze do Landa Norrisa stál na začiatku série kolízií, po ktorých muselo odstúpiť ďalších päť pilotov. Jazdec Mercedesu dostal od komisárov trest v podobe straty piatich miest na štarte nasledujúcej GP Belgicka. Rovnakú penalizáciu dostal aj Lance Stroll, ktorý hneď na to vyradil Charlesa Leclerc.

"Myslím, že všetka kritika na moju hlavu bude fér. Mal som zlý štart a nevyriešil tú následnú situáciu dobre," citovala Bottas BBC. "Zle som odhadol, kedy ísť na brzdy. Som zodpovedný za to, že som trafil Landa a ten potom sebou vzal ďalších ľudí," uznal fínsky jazdec.

Vedľa vyradenie Norrisa alebo Sergia Péreza ale incident ovplyvnil aj Maxa Verstappen. Práve do jeho auta Norris nekontrolovateľne narazil a poškodil mu ho natoľko, že s ním pilot zvládol dôjsť len na desiatom mieste. Prišiel tým pádom o vedenie v šampionáte a na Bottasova tímového kolegu z Mercedesu Lewisa Hamiltona stráca šesť bodov.

"Zase som skončil mimo trať kvôli Mercedesu, čo je presne to, čo nechcete," povedal Verstappen v narážke na minulú GP Británie, kedy preteky nedokončil pre zmenu po havárii s Hamiltonom. "Prišiel som o celú jednu časť auta. Podvozok bol taky hrozne zničený. Úprimne povedané, nedalo sa s tým ísť, ale snažili sme sa urobiť maximum a nakoniec máme aspoň bod. Nie je to to, čo sme chceli, ale aspoň niečo. Keď sa stane niečo také, nemôžete urobiť vôbec nič. v taký moment je vo vás len sklamanie, "doplnil Holanďan.

Rozhorčenie po nehode boli aj ďalší pretekári. Kým Leclerc, ktorý tesne potom doplatil na inú kolízii so Stroll, netajil na twitteri frustráciu a označil situáciu v prvej zákrute za "bowling", Norris, ktorý prišiel kvôli Bottas o sériu 15 bodovaných umiestnení, volal po trestu.

"Bottas za mnou prišiel a ospravedlnil sa. Áno, ospravedlnenia sú síce pekné, ale nič to nezmení na výsledku. Proste ste v prvej kole, nikto z nás nechce spraviť nič hlúpeho, ale on to urobil. Jednoducho to zničil. Ak teda ja dostanem penalizáciu, keď na ostatných tratiach nerobím nič zlé, potom by on mal dostať o dosť väčší trest. Snáď majú komisári rozum, "vyhlásil jazdec McLarenu.

Bottas následne trest dostal a v budúcom závode v Belgicku 29. augusta odštartuje o päť miest nižšie, než skončí v kvalifikácii. Rovnakú penalizáciu dostal tiež Stroll. "Viem, že to nebolo dobré a nebolo to dobré ani pre ostatných pretekárov okolo mňa. Určite som to ale neurobil schválne," dodal Bottas.