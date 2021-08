Žiadny Vettel ani Hamilton: VC Maďarska vyhralo prekvapivé meno

Francúzsky pretekár Esteban Ocon z tímu Alpine sa stal prekvapujúcim víťazom Veľkej ceny Maďarska, desiatych pretekov seriálu F1.

Na druhom mieste finišoval Nemec Sebastian Vettel z Aston Martinu, tretí skončil Brit Lewis Hamilton na Mercedese. Preteky poznačila kolízia v úvodnej zákrute, na ktorú doplatili štyria jazdci, ktorí museli predčasne odstúpiť. Pre 24-ročného Ocona je to prvé víťazstvo v kariére.

Víťaz kvalifikácie Hamilton mal výborný štart, no tesne za ním došlo ešte pred prvou zákrutou ku kolíziám. Jeho tímový kolega Valtteri Bottas odštartoval príliš pomaly a následne nedobrzdil prvú zákrutu. Vrazil do Norrisa, ktorý trafil Verstappena. Bottas zasiahol aj Pereza a už po úvodných metroch sa preteky skončili pre štvoricu Bottas, Perez, Stroll, Leclerc.

Verstappen okamžite zamieril do boxov, ale ani potom nebol jeho monopost stopercentný. Riaditeľstvo vyvesilo červené vlajky a preteky boli na vyše 15 minút prerušené. Reštart z pevných pozícií priniesol kuriózny moment, keď na štartovom rošte stál osamotený Hamilton, keďže všetci ostatní pretekári v tej chvíli prezúvali. Aj Brit krátko nato zamieril do boxov a na trať sa vrátil na poslednej 14. priečke. Po 5. kole bola na čele trojica Ocon - Vettel - Latifi. Hamilton prezul aj v 20. kole, po návrate sa tesne dostal pred Verstappena, no v tej chvíli išlo iba o súboj v závere prvej desiatky.

Postupne sa prepracovával vyššie, v 30. kole bol na siedmom mieste, pričom na prvej priečke bol naďalej Ocon. Francúz jazdil výborné preteky, za ním sa držal Vettel a po 50. kole bol na 3. mieste Sainz. Hamilton bol v tom čase na 5. mieste a jazdil rýchlejšie než zvyšok štartového poľa. Verstappen jazdil tesne za prvou desiatkou. Štvrtý Alonso pomerne dlho odolával Hamiltonovi, čím pomáhal tímovému kolegovi Oconovi. Španiel v 65. kole prebrzdil zákrutu a Hamilton sa dostal na 4. miesto tesne za tretieho Sainza, ktorého krátko nato predbehol. Na predbehnutie Vettela mu však už nezostalo dostatok času, Nemec aj Ocon si svoje pozície postrážili.

Po troch voľných víkendoch bude seriál F1 pokračovať 29. augusta, keď je na programe Veľká cena Belgicka.