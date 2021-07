Ťažká skúška pred vrcholom sezóny: Konôpkovci skončili na MS tesne za pódiom

Slovenský tím ARC Bratislava s Mirom a Matejom Konôpkovcami na Ligieri skončil na Majstrovstvách sveta vytrvalostných pretekov automobilov FIA WEC v talianskej Monze na piatom mieste v triede Pro/Am LMP2.

"Bolo to pre mňa poriadne náročné. Najmä po fyzickej stránke som dostal poriadne zabrať. Na 24h Le Mans budem musieť nabrať kondíciu,” prezradil po svojej premiére na MS FIA WEC Matej Konôpka.

"Konečne to bolo podľa mojich predstáv a do cieľa sme prišli bez technických ťažkostí, čo sa nám v Spa a Portimau nepodarilo. Bola to skvelá generálka pred vrcholom sezóny, 24h Le Mans. Zároveň solídna rozlúčka s Ligierom, ktorý nahradí Oreca," doplnil po šesťhodinových pretekoch na legendárnom okruhu neďaleko Milána, ktoré boli tretím podujatím série, Miro Konôpka.

Sezóna 9 FIA WEC bude pokračovať v auguste na francúzskom okruhu La Sarthe, kde sa 21. augusta začne slávna 24-hodinovka Le Mans. Pre Mira Konôpku to bude piaty štart na najväčších pretekoch planéty, Matej Konôpka tam bude pretekať prvý raz.