Správa sa Hamilton arogantne? Verstappen jazdil agresívne, vraví šampión

Lewis Hamilton necíti, že sa má ospravedlniť za kolíziu s Maxom Verstappenom z nedeľňajšej Veľkej ceny Veľkej Británie, po ktorej skončil líder motoristického šampionátu formuly 1 v ochranných bariérach a neskôr na vyšetreniach v nemocnici.

Zatiaľ čo 23-ročný Holanďan vo farbách Red Bullu po náraze do bariér vyšiel z auta viditeľne otrasený, Hamilton sa po opakovanom štarte a návšteve v boxoch predral z piateho miesta až na líderskú pozíciu a po pretekoch si pred 140-tisíc divákmi na tribúnach v Silverstone doprial víťazné kolo s britskou vlajočkou v ruke.

Sedemnásobný a úradujúci majster sveta znížil náskok Verstappena na čele majstrovského seriálu z 33 na 8 bodov.

"Nemyslím si, že by som sa mal za niečo ospravedlňovať. Súperili sme a stalo sa to. Viem o tom, že je Max v nemocnici a nemôžem sa tváriť, že sa ma to netýka. Nikto z nás predsa nechce zraniť toho druhého. Verím, že bude v poriadku," povedal Lewis Hamilton pre web Autosport.com.

Od úvodných metrov desiatej Veľkej ceny sezóny bolo zjavné, že Hamilton sa chce dostať pred Verstappena čo najskôr na líderskú pozíciu v pretekoch. Holanďan však tvrdo odolával až do osudného momentu v druhom kole, keď mu po dotyku s monopostom jazdca Mercedesu doslova odletelo pravé zadné koleso a po niekoľkých otáčkach cúvaním skončil v bariérach.

"Bol to súboj koleso na koleso a to je v pohode. Nemyslím si však, že niekto z nás urobil väčšiu chybu ako ten druhý. V takých prípadoch to nikdy nie je len chyba jedného jazdca. Vždy je to o hľadaní rovnováhy. Ja si myslím, že Verstappen jazdil dosť agresívne," vysvetlil Hamilton, cituje ho portál iDnes.cz.

Britského šampióna vyzvali médiá k odpovedi na otázku na 10-sekundovú penalizáciu. Ušla sa mu za agresívny štýl jazdy, ktorým spôsobil svojmu hlavnému rivalovi neplánované odstúpenie z pretekov. Dlhoročný líder efjednotky to videl trochu inak.

"S verdiktom komisárov nesúhlasím, ale musím sklopiť uši a ďalej si robiť svoju robotu. Každý môžeme mať svoj vlastný názor na to, čo sa stalo a ja nebudem vyplakávať. Som vďačný za toto víťazstvo," skonštatoval Hamiltom.

Na margo prípadných ďalších súbojov s Verstappenom v budúcnosti poznamenal: "Baví ma pretekať sa s ním koleso na koleso počas celých pretekov. Užívam si to, ale nechcite odo mňa, aby som bol menej agresívny, keď chcem zvíťaziť."

Podľa šéfa tímu Red Bull Christiana Hornera bol vinníkom nehody Verstappena jednoznačne Hamilton, lebo mu nechal príliš vystrčené koleso, do ktorého potom Holanďan pre nedostatok priestoru narazil.

"Ak Christian označil moje víťazstvo za bezcenné, ja to tak necítim. V mojom tíme je 2000 ľudí, ktorí všetci tvrdo pracujú, aby som na konci mohol zvíťaziť. Nemalo sa to takto stať a nechcel som to, ale vyhrocovať emócie už teraz nemá zmysel," dodal Hamilton.