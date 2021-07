ARC Bratislava sa pripravuje na Le Mans: V posádke budú dvaja Slováci

Do štartu najslávnejších motoristických pretekov sveta, legendárnych 24h Le Mans, zostávajú už len necelé dva mesiace. Slovenský pretekársky tím ARC Bratislava sa na ne pripravuje v plnom tempe prebiehajúcej sezóny.

ARC zverejnilo skvelú správu. Týka sa jazdeckej zostavy, ktorá bude na „štartovke“ 89. ročníka najväčších vytrvalostných pretekov. Prvýkrát v histórii budú na štarte 24 h Le Mans dvaja slovenskí pretekári. K Mirovi Konôpkovi, ktorý 21. a 22. augusta zaznamená už svoj piaty štart v Le Mans, sa tento rok pridá aj jeho syn Matej Konôpka. Na okruhu La Sarthe odjazdí svoju premiéru. K slovenskej dvojici sa pridá Brit Oliver Webb.

„O tom, kto sa dostane na štartovú listinu, nerozhodujú len jazdecké schopnosti, ale aj rozpočet, ktorý dokáže pilot do tímu priniesť. Aj tento rok som sa snažil zohnať do auta platiaceho jazdca, no vzhľadom na výkonnosť Ligieru to bolo veľmi zložité. A ak má u nás jazdiť niekto bez rozpočtu, tak to radšej dám šancu Slovákovi. Maťo už dlhodobo ukazuje, že jazdecky vyzrel. A takto by som aj chcel symbolicky odovzdať žezlo mladšej generácii,“ uviedol Konôpka.