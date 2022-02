Šeliga: Slovensko sa od smrti Kuciaka zmenilo na nepoznanie, stále sa však čaká na jednu vec

Spoločnosť musí podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR a jedného z organizátorov protestov iniciatívy Za slušné Slovensko Juraja Šeligu (Za ľudí) neustále odmietať útoky na médiá a zastrašovanie politických oponentov.

Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti. Slovensko si dnes pripomína štvrté výročie novinára a jeho partnerky. Šeliga podotkol, že od roku 2018 sa Slovensko zmenilo na nepoznanie a vidí, že v posledných týždňoch sa to, za čo stáli na námestiach, niekam vytráca, akoby ľudia našli útechu v zlomových voľbách, v dolapení vykonávateľov vraždy a v odhalení siete tých, ktorí sa na nej podieľali. Zároveň pripomenul, že na spravodlivosť pre Jána a Martinu a ich rodičov, vo forme vynesenia rozsudku pre objednávateľa vraždy, spoločnosť stále čaká.

Bývalý organizátor protestov pripomenul, že na námestiach nešlo len o volanie po spravodlivosti a vyšetrení danej vraždy, ale aj o systémovú, zásadnú zmenu naprieč celou spoločnosťou a celým štátom. Táto zmena sa podľa neho musí niesť v duchu túžby, hľadania normálnosti a slušnosti. „Je však treba povedať, že sa posúvame dopredu. Ide to ťažko, bolí to a sprevádza to napätie, ale sme na ceste. Je to vidieť pri tom, ako sa rozpletá korupčné klbko, ako sa podozriví priznávajú, ako sú podávané obžaloby. Žiaľ, opäť sa objavuje zastrašovanie novinárov a politických oponentov. Slová nemajú ďaleko od skutkov, preto musíme neustále odmietať útoky na médiá a zastrašovanie politických oponentov,“ upozornil.

Šeliga poznamenal, že Kuciak bol novinár, ktorý hľadal pravdu, prinášal ju do verejného priestoru, aby ľudia videli, kto a ako im vládne, a najmä, snaží sa rozkrádať ich verejné peniaze. Vníma, že v čase, keď sa šíri toľko dezinformácií, toľko nepravdy a nenávisti, je našou úlohou vytrvalo a pevne brániť pravdu. „Pravda je to, čo nám dáva slobodu, nesmieme dopustiť, aby klamstvo a zlomoc opäť zachvátila štát,“ uzavrel.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.