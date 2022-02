Politici si pripomínajú odkaz zavraždeného novinára a jeho snúbenice: Kuciak bol hrozbou pre systém

Ján Kuciak sa stal obeťou hľadania pravdy. Pri príležitosti štvrtého výročia vraždy investigatívneho novinára a jeho partnerky Martiny Kušnírovej to vyhlásila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) vo videu zverejnenom v jej profile na sociálnej sieti.

Podľa ministerky sa Kuciak napriek vyhrážkam a zastrašovaniu nevzdával a odhaľoval prepojenia mafie na štát.

„Byť investigatívnym novinárom nesmie znamenať žiť v strachu o svoj život a život svojich blízkych. Práca, ktorú robia, je pre spoločnosť nezastupiteľná," uviedla ministerka. Hoci podľa Milanovej nie každý novinár a novinárka spĺňa všetky atribúty vyváženej a pravdu hľadajúcej žurnalistiky, je dôležité, aby všetci mali vytvorené podmienky na bezpečné, slobodné a nezávislé prostredie.

Zároveň Milanová zdôraznila, že boj s mafiou ešte zďaleka neskončil. „Jej zažratosť je podobná ropnej škvrne. Na jej odstránenie musíme spojiť sily a nedopustiť, aby sa história opakovala. Nech sú Slovensku v tomto nápomocné aj slobodné a nezávislé médiá," dodala ministerka kultúry.

Ján Kuciak bol hrozbou pre systém. Až jeho smrť otvorila aspoň niektorým členom tohto systému oči, kam to až môže zájsť. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) pri príležitosti dnešného štvrtého výročia vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Viacerí ľudia z článkov Jána Kuciaka sú obvinení, obžalovaní, väzobne stíhaní. Potvrdzuje to, že to bol Pán novinár," zdôraznil Grendel.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) označil Kuciaka za čestného novinára, ktorý hľadal a odhaľoval pravdu a nedal sa zastrašiť. Jeho práca má podľa ministra obrovský presah, ešte viac dnes. Ako povedal, strata jeho života pri boji s korupčnou chobotnicou nad nami visí ako memento. "Vlna nenávisti, ktorú živia niektorí politici dnes, je desivým prepojením s minulosťou. Pred štyrmi rokmi to bol novinár, v týchto dňoch a týždňoch sú adresátmi atakov ďalšie skupiny ľudí, a to len preto, že si poctivo robia svoju prácu. Chcem ubezpečiť všetkých, že polícia si nebude zakrývať oči pred útokmi na novinárov, zdravotníkov a najnovšie aj poslancov Národnej rady SR," vyhlásil Mikulec.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) deklaroval, že nedovolia návrat mafii k moci. "Roky a dni bežia, no odkaz Jána a Martiny volajúci po pravde zostáva silným impulzom aj pre nás a prácu v prospech lepšieho a bezpečnejšieho Slovenska tak, aby k niečomu podobnému už nikdy nedošlo," uviedol Naď.

Koaličná SaS považuje vraždu Jána Kuciaka za čierny deň našej modernej histórie. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej bol Ján Kuciak človek, ktorý vždy hľadal pravdu. „Bol to novinár, ktorý poznal silu slova a vážil každé, ktoré povedal aj napísal. Nebál sa ani nepríjemných situácií, na zodpovednosť volal mocných. Ozval sa tam, kde iní nie. Nezabúdajme na to," povedala Zemanová. Člen parlamentného výboru pre kultúru a média Roman Foltin zdôraznil potrebu toho, aby si novinári mohli robiť svoju prácu slobodne a nikto nezasahoval ani do ich práva nezverejniť zdroj svojich informácií.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pripomenul, že rodiny Jána a Martiny sa dodnes nedočkali spravodlivosti. "Napriek tomu, že boli potrestaní vykonávatelia vraždy, stále neboli potrestaní objednávatelia. Hoci ani to dva mladé životy nevráti, ide o kľúčovú požiadavku na naplnenie spravodlivosti," uviedol Gröhling. Dva mladé životy podľa neho vyhasli pre systém beztrestnosti a korupcie, ktoré sa tu dlho pestovali.