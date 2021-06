Schyľuje sa ku kľúčovému rozhodnutiu v prípade vraždy Kuciaka († 27): Kolíková má v rukáve ešte jeden ťah

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) je pripravená v prípade konečného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o odvolaniach v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej použiť mimoriadny opravný prostriedok, takzvané dovolanie.

Šéfka rezortu spravodlivosti naznačila, že by tak mohla postupovať v prípade, ak by Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorého senát v septembri 2020 oslobodil spod obžaloby Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú.

Od Najvyššieho súdu SR je podľa Kolíkovej možné očakávať, že buď potvrdí rozhodnutie ŠTS, alebo mu vec vráti, a tých dôvodov na to môže byť viac. "Ak by aj došlo ku konečnému rozhodnutiu, fakt je, že je tu ešte mimoriadny opravný prostriedok, tzv. dovolanie, a ja ako ministerka spravodlivosti mám oprávnenie prostredníctvom neho istým spôsobom takéto konečné rozhodnutie zvrátiť," skonštatovala.

Priznáva, že je dôležité, aby ako ministerka veľmi citlivo pristupovala k tomuto svojmu oprávneniu. Minister spravodlivosti má podľa jej slov dovolanie využiť vtedy, ak po tom, ako sa oboznámil s obsahom spisu, by očakával zásadne iné rozhodnutie. "Ak by som k takémuto záveru došla, dané oprávnenie by som využila," deklaruje Kolíková.

Od Najvyššieho súdu SR, ktorý bude v utorok rozhodovať o odvolaniach v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej, sa podľa ministerky očakáva kľúčové rozhodnutie. Ministerka chápe, že odborná, ale aj laická verejnosť očakáva exemplárne odsúdenie za takýto "brutálny trestný čin", ktorý napokon súvisí aj s právnym štátom, so slobodou prejavu, s prístupom k informáciám.

"Na druhej strane, pre ten naozajstný právny štát považujem za veľmi dôležité, aby boli odsúdení tí, pri ktorých je to jednoznačné a sudca to môže urobiť s pokojným svedomím a vedomím. Vnímam, že v tomto je to aj enormný náklad pre sudcov, aby ostali nezávislí, nestranní, ale zároveň strávili ten obrovský tlak, ktorý tu na nich je a ktorý je prirodzený," vyhlásila.

Nakoniec bude podľa ministerky veľmi dôležité, aby všetci dobre rozumeli, prečo súd rozhodol tak alebo onak. Toto považuje za absolútne najpodstatnejší kľúč k tomu, ak chceme na Slovensku hovoriť o právnom štáte a o dôvere v jeho inštitúcie.