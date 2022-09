Nezaspite najlepšie akcie v septembri! Kluby a divadlá zahajujú sezónu, pozrite si prehľad akcií

So začiatkom školského roka definitívne odzvonilo letným prázdninám a festivalovú sezónu vystrieda klubová. Po lete opäť otvárajú svoje útulné hľadiská naše divadlá a na svoje si prídu aj fanúšikovia futbalu, pretože najvyššia súťaž je rozbehnutá naplno. Keďže počasie nám ešte praje, nájdu sa aj atraktívne podujatia pod holým nebom pre všetkých, čo si radi vychutnávajú kultúrne zážitky na čerstvom vzduchu.

Vstupenky na zaujímavé podujatia nájdete na Predpredaj.sk.

Už dnes štartuje nový festival Symfónia umenia 2022, ktorý sa koná pod záštitou mestskej časti Ružinov. Programu sa potešia 10.9. fanúšikovia opery. Nesmrteľnú klasiku VERDI: REQUIEM si budete môcť vychutnať v parku pri Csákyho kaštieli v Prievoze. Pozvanie prijali umelci z krajín Vyšehradskej štvorky: Maďarský národný zbor, slovenský basista Štefan Kocán, maďarský tenorista István Horváth, česká sopranistka Helena Beránková, poľská mezzospranistka Agnieszka Cząstka-Niezgódka, v sprievode Symfonického orchestra V4 pod taktovkou slovenského dirigenta Miloslava Oswalda.

VSTUPENKY

Tretí a záverečný deň bude pre deti. Príbeh hudby: Karneval zvierat je dielom francúzskeho skladateľa Camille Saint-Saënsa, ktorý ju nazval veľká zoologická fantázia – je to veselé hudobné dobrodružstvo plné hudobných nástrojov a umelcov, ktorí stvárňujú zvieratá a ich príbehy.

VSTUPENKY

Gin Fest Slovakia je podujatie, kde sa pravidelne stretávajú milovníci zábavy, sviežich ginových koktejlov, ktorých nosnou ingredienciou je kvalitný gin. Výborný program, ktorý majú v rukách profesionáli z oblasti gastronómie, je prirodzenou súčasťou tohto jedinečného podujatia. Okrem toho nebude chýbať bohatý sprievodný program v podobe workshopov a prednášok nabitých informáciami a na záver hudobné spestrenie v znamení slovenský legiend DJ Charlie Brown (Glitterball House Set) Vs DJ PICO (Neon special Set).

VSTUPENKY

Bodku za svojim úspešným letným turné spraví Richard Müller 11.9. na zvolenskom zámku. Program koncertu bude pozostávať z piesní z legendárnych albumov 33, Nočná Optika, Richard Müller a hosté, Neuč vtáka lietať, Koniec sveta a ďalších. Priaznivci a návštevníci koncertov si tak môžu vypočuť piesne z Richardovej tvorby siahajúcej až do r.1984.

VSTUPENKY

Aj v septembri budú pokračovať koncerty na stále populárnejšom zámku Šimák v Pezinku, kde už stihli vystupovať domáce, ale aj zahraničné hviezdy. 13.9. sa na nádvorí predstaví česká legenda Dalibor Janda. Spoločnosť mu bude robiť jeho kapela Protyp a exkluzívnym hosťom bude spevákova dcéra Jiřina Anna Jandová. K dispozícii sú aj V.I.P. Vstupenky s možnosťou na tomto luxusnom zámku aj prenocovať a okrem hudby si vychutnať aj úžasnú gastronómiu a históriu tohto miesta.

POSLEDNÉ VSTUPENKY





MyBeat Summer Cruises sú už neodmysliteľnou súčasťou tanečnej scény v Bratislave a tohtoročná posledná plavba bude 14.9. Päť hodinová party na lodi Harmónia s naloženou House Music bude veľkým finále leta aj s novou posilou v MyBeat teame. Počas plavby odohrá prvý krát svoj set nadaný producent, výborný DJ - Represent. O štandardne nadštandardnú atmosféru sa samozrejme postarajú aj vedúce tváre značky MyBeat Drahosh, Martin Cehelsky a Elsy.

VSTUPENKY



Podujatie Hudba bez bariér okrem sprostredkovania nezabudnuteľného kultúrneho zážitku myslí aj na pomoc pre druhých. Tentokrát svoju účasť potvrdili Sima Magušinová, Peter Bič Project, Martin Harich, a-capella For You alebo skvelý Chris Ellys. Pre veľký záujem o vstupenky sa podujatie presúva do väčších priestorov Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov nad Ladcami.

VSTUPENKY

Milovníkov tvrdších štýlov určite poteší Night of Punk & Metal Legends už 14.9. Koncert v bratislavskom klube Randal, na ktorom vystúpia domáce legendy KONFLIKT a maďarský thrashový veteráni MOBY DICK. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť, pretože ide o posledný a jediný klubový koncert kapely KONFLIKT v tomto roku na Slovensku a o historický prvý koncert trasherov MOBY DICK v Bratislave za 42 rokov pôsobenia na scéne! Celý večer otvoria metalisti DARCHAIC a GROBIANI zahrajú na after party.

VSTUPENKY

V ten istý deň roztancuje Košickú Futbalovú Arénu kráľ československých diskoték Michal David. Legendárny spevák odohrá svoje najväčšie hity ako Diskopříbeh, Céčka alebo Nonstop a veľa ďalších, ktoré napísal počas svojej bohatej kariéry. Môžete sa tešiť na skvelú svetelnú show a neopakovateľnú atmosféru jedného z posledných open air koncertov v tomto roku.



VSTUPENKY

V Košiciach odštartujú svoje turné aj domáci April Weeps v spoločnosti českých Vanguard. Jedna z najlepších domácich metalových kapiel vyráža predstaviť novinkový album na koncertné pódiá štyroch slovenských miest. Na každom koncerte okrem dvojice hlavných hviezd uvidíte aj množstvo zaujímavých hostí ako Galadriel, Besnu, Solipsism alebo Silent Stream Of Godless Elegy.

VSTUPENKY

Sezóna je už v plnom prúde aj v divadlách. Štúdio L+S po niekoľko desaťročí prínaša divadelným fanúšikom kvalitné predstavenia od komédií cez hudobné večery až po drámy. Inak tomu nebude ani teraz, stačí si vybrať z naozaj pestrej ponuky hier plných špičkových herečiek a hercov ako Diana Mórová, Zuzana Mauréry, Jozef Vajda, Juraj Kemka, Martin Huba alebo Zdena Stiudenková s Kamilou Magálovou.

VSTUPENKY

Peter Marcin prichádza so zájazdovou verziou najpopulárnejšej slovenskej talkshow Neskoro Večer. Jesenná časť turné bude mať zastávku v desiatich mestách a môžete sa tešiť na skvelú LIVE atmosféru, pútavé rozhovory, zábavné príhody a scénky, pesničky, či interakcie s divákmi s úplne novou zostavou hostí.

VSTUPENKY

Na konci septembra vyráža na turné jedna z najpopulárnejších domácich kapiel Korben Dallas. V rámci neho zavítajú do Nitry, Bratislava, Martina, Skalice, Prešova a Michaloviec. Na koncertoch zaznejú skladby z nového albumu Deti rýb a aj najväčšie hity z predchádzajúcej tvorby.

VSTUPENKY

Športoví nadšenci by nemali vynechať nasledujúce kole domácej najvyššej súťaže. Jeden zo šlágrov desiateho kola Fortuna ligy bude určite zápas medzi AS Trenčín a Spartakom Trnava. Priaznivci bojových športov si prídu na svoje počas desiatej Titan Fight Night v športovej hale v Partizánskom. A k, ktorý je určený pre dámy, čo sa na šport nechcú len pozerať, ale aktívne si ho užiť.