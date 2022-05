Obľúbená turistická atrakcia na pretrase: Koniec ikonickému balkónu Rómea a Júlie?!

Radnica v talianskom meste Verona zvažuje, že vyvlastní nádvorie, nad ktorým sa nachádza známy balkón Rómea a Júlie.

Dôvodom sú dlhé a živelné rady, ktoré sa pred pamiatkou tvoria, a spory s ostatnými vlastníkmi areálu, napísal denník Corriere della Sera. S nimi sa úrady nedokážu dlhodobo dohodnúť na regulácii prístupu k pamiatke.

Balkón pôvodne stredovekého paláca, kde sa traduje, že žila hlavná postava jednej z najznámejších shakespearovských hier, je zrejme najnavštevovanejšou pamiatkou v meste. Podľa radnice sa na známy balkón chodilo pozrieť pred pandémiou vyše 1,5 milióna turistov ročne a s obnovou cestovania a turizmu sa v okolí znovu začali tvoriť dlhé rady.

Veľký počet turistov, ktorí si prídu pod balkón, aby si zaobstarali fotografiu na pamiatku, dlhodobo kritizujú pamiatkari aj radnica. Pamiatkari navrhujú, aby sa dvor pod balkónom stal súčasťou múzea venovaného Rómeovi a Júlii. Za vstup by tak turisti platili.

Toto riešenie sa však nepáči vlastníkom, ktorým patrí časť dvora a okolitých budov, kde sú umiestnené obchody. Tie by poklesom počtu turistov zrejme prišli o časť obratu. Súkromní vlastníci návrhy na reguláciu počtu vstupov odmietajú a preto radnica zvažuje ich vyvlastnenie. "Tým by sa mesto stalo jediným vlastníkom areálu, ktorý by sa tak stal celým múzeom," uviedol šéf miestnych pamiatkarov Vincenzo Tinè.

"Konanie o vyvlastnení je ale dlhé a trvá zvyčajne roky," uviedla rada pre kultúru Francesca Brianiová. Tá poukázala, že radnica aspoň obmedzila maximálny počet ľudí, ktorí sa môžu na nádvorí nachádzať v jeden moment. Otázka nádvoria pod známym balkónom sa podľa tlače stane aj témou kampane pred komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutoční vo Verone v polovici júna.