Lučenič spomína na Mekyho († 69): Bolo to silné, intenzívne, neopakovateľné

Boli spoluhráčmi v kapelách Modus aj Limit. Na smutnú správu o nečakanom úmrtí Miroslava Žbirku reagoval na sociálnej sieti aj hudobník, skladateľ a producent Laco Lučenič.

"Tých 20 rokov spoločného muzikantského života obsahuje sedem intenzívnych rokov, kedy sme trávili spoločne 24 hodín denne. Dvadsaťštyri hodín denne skutočného života so všetkým, čo život obnáša... to sa nedá vymazať," píše na sociálnej sieti Lučenič.

Spomienku na Mekyho, ktorému produkoval všetky albumy až do roku 1994, uzavrel slovami: "Bolo to silné, intenzívne, neopakovateľné a zanechalo to nezmazateľnú stopu. Life goes on bra... even if my guitar gently weeps... love ya."

Vo veku 69 rokov zomrel slovenský spevák a skladateľ žijúci v Prahe, moderátor hudobných podujatí, tvorca, ale aj propagátor hudby doma a v zahraničí Miroslav "Meky" Žbirka. Bol legendou slovenskej hudobnej scény, viacnásobný Slávik a víťaz ankety Spevák roka na Slovensku, od roku 2006 člen Siene slávy na Slovensku, hudobník, ktorého albumy vydávané od polovice 80. rokov dosahovali niekoľkostotisícové náklady. Absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí.