Peteraj reaguje na smrť Žbirku († 69): Mekyho sláva ho nikam neuniesla, vždy zostal pevne na zemi

Správa o úmrtí Miroslava Žbirku zasiahla aj básnika a textára Kamila Peteraja.

"Ako blesk z čistého neba. Vedel som, že Meky má nejaké zdravotné problémy, ale že koniec môže byť až taký fatálny, to som netušil," uviedol pre Peteraj. "Je to pre mňa veľmi ťažká správa, s Mekym som spolupracoval od jeho začiatkov," spomína Peteraj, ktorý so Žbirkom spolupracoval už na jeho debutovom albume Doktor sen z roku 1980. "Mali sme krásnu spoluprácu, mal veľký melodický talent. Samozrejme, bol vynikajúci spevák a hlavne tomu celému veľmi dobre rozumel," uviedol na adresu slovenského Paula Mccartneyho textár, ktorý s Mekym vytvoril množstvo pesničiek, sú medzi nimi aj legendárne hity zo spomínaného debutového albumu V slepých uličkách a Balada o poľných vtákoch.

Peteraj priznal, že najviac mu budú chýbať nezabudnuteľné chvíle, ktorý autorský tandem prežíval pri tvorbe spoločných piesní. "Stále som mal na jazyku, že sa dohovoríme a k jeho sedemdesiatke urobíme nejakú peknú skladbu. To už nebude, už ju nenapíšeme, ale Meky zostane v mojich spomienkach ako jedna absolútne neoddeliteľná časť môjho života," vyznal sa textár.

S prvým slovenským Zlatým slávikom ostával v neustálom kontakte, aj keď sa Meky rozhodol pre život v Prahe. "Niekedy sme v noci telefonovali celého hodiny, boli sme v neustálom kontakte. To sa, žiaľ, skončilo, tým sa skončila aj jedna etapa môjho života," konštatoval Peteraj. Spomienku na svojho priateľa, ktorý všetkých prekvapil nečakaným odchodom, uzavrel slovami: "Bol to vynikajúci chalan, mal vôňu Bratislavy, aj hovoril s bratislavským prízvukom. Mal v sebe chalanstvo, zmysel pre normálny život, ako ho máme žiť. Sláva ho nikam neuniesla, vždy zostal pevne na zemi, taký ten chalan z Bratislavy."