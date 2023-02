Šialenec rozpútal streľbu na univerzite, hlásia obete: Video zachytáva momenty hrôzy

Niekoľko z postrelených osôb utrpelo zranenia ohrozujúce na živote, oznámil podľa agentúry Reuters novinárom predstaviteľ polície pôsobiaci v kampuse, ktorý sa nachádza v East Lansingu asi 145 kilometrov od Detroitu. Streľba sa odohrala na dvoch rôznych miestach v tomto univerzitnom areáli. Útočníka polícia opísala ako černošského muža malého vzrastu s kuklou na hlave. Strelec pravdepodobne pôsobil bez komplica.

WATCH: Chaotic scenes at Michigan State University as heavily-armed police search for active shooter pic.twitter.com/uNJVFjCXC6