Colníci sa nestačili čudovať: Neuveríte, kam prefíkanci ukryli drogy! To by vám nenapadlo

Belgickí colníci v utorok v oblasti antverpského prístavu zadržali vyše jednej tony kokaínu. Správu vo štvrtok potvrdilo federálne ministerstvo financií, informuje spravodajca TASR.

Ministerstvo v správe pre médiá spresnilo, že 1250 kilogramov kokaínu bolo ukrytých v nádobe naplnenej paradajkovým pretlakom. Zachytené drogy po ich objavení a vyložení zničili. Momentálne prebieha policajné vyšetrovanie s cieľom zistiť pôvod a miesto určenia nelegálnej zásielky narkotík.

Posledné veľké "úlovky" zaznamenali antverpskí colníci v prvej polovici decembra 2022 – zásielka 4,8 tony kokaínu bola ukrytá medzi banánmi dovážanými z Panamy a 3,9 tony kokaínu bolo v kontajneri s banánmi odoslanom z Ekvádoru.

Belgické médiá už dlho upozorňujú, že prístav Antverpy je hlavnou vstupnou bránou do Belgicka pre kokaín a ostatné drogy. Úrady odhadujú, že touto cestou sa do krajiny a ďalej, do zvyšku Európy, dostávajú drogy v hodnote 50 až 60 miliárd eur ročne.