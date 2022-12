Rodičia viezli v aute telo svojej mŕtvej dcérky († 8): Nad ich dôvodom vám rozum postojí!

Mandie Millerovú (33) a Aleksandra Kurmoyarova (28) zatkli v americkom štáte Južná Dakota po tom, ako policajti zistili, že v sťahovacom prívese viezli telo svojej mŕtvej dcérky († 8).

Podľa portálu New York Post Millerová povedala vyšetrovateľom, že jej adoptívna dcéra zomrela 10. septembra, čo bolo v rozpore s tým, čo uviedol Kurmoyarovov, ktorý tvrdil, že sa to stalo krátko pred Halloweenom. Priznal, že po smrti dievčaťa nevyhľadali lekársku pomoc ani neupozornili úrady, pretože on aj Millerová s ňou chceli tráviť viac času a báli sa, že sa dostanú do problémov.

Dievčatko zomrelo v štáte Washington, no rodičia chceli jeho mŕtve telo previesť do indiánskej rezervácie v Južnej Dakote. Orgány neinformovali až do stredy 14. decembra, keď skontaktovali miestneho koronera. Policajti pár vystopovali a v sťahovacom prívese našli rakvu s telom dievčaťa. Millerovú a Kurmoyarova umiestnili do väzby. Prípad vyšetruje polícia oboch štátov.