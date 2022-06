Elektromobil spadol z tretieho poschodia, zomreli 2 ľudia: Výrobca čelí drsnej kritike! Kto je na vine?

S odvolaním sa na oznámenie spoločnosti o tom v piatok informuje spravodajský web BBC. Incident sa stal v stredu okolo 17:20 miestneho času. Obe obete boli vo vozidle, ktoré vypadlo z budovy, uviedla automobilka. O život podľa nej prišiel zamestnanec a človek z partnerskej spoločnosti. Nio uviedla, že okamžite začala vyšetrovať, ako k nešťastiu došlo a že spolupracuje s úradmi.

"Naša spoločnosť spolupracuje s oddelením verejnej bezpečnosti na vyšetrovaní a analýze príčiny nehody. Na základe vyhodnotenia situácie na mieste môžeme predbežne potvrdiť, že išlo o nehodu (nespôsobenú vozidlom), "uviedla automobilka vo vyhlásení. Zároveň vyjadrila sústrasť pozostalým a oznámila, že zriadila tím, ktorý im bude pomáhať. Pôvodné vyhlásenie automobilky na sieti Weibo počas pol hodiny nazbieralo viac ako 1000 komentárov, ale bolo neskôr stiahnuté.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ