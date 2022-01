Otrasné video, ktoré vám zdvihne tlak: Lupič zákerne napadol a vážne zranil muža s postihnutím

Neznámy lupič v Brne napadol a okradol muža s postihnutím, hľadá ho polícia.

Napadnutý muž skončil s vážnym zranením v nemocnici. V tlačovej správe na webe polície to v piatok uviedol hovorca Peter Vala. Polícia zverejnila video z domových kamier, na ktorom je útok zaznamenaný.

Lupič muža napadol minulý týždeň v stredu v centre Brna, a to krátko pred 17.00 h. Vyhliadol si ho na rušnej ulici, kde ho sledoval a dokonca mu nazeral do odloženej nákupnej tašky. Útočník za mužom vošiel do domu.

"Brutálny útok nasledoval vzápätí, akonáhle sa napadnutý nachádzal v priechode. Tam do neho neznámy surovec zákerne zozadu strčil a poškodený tvrdo spadol na zem. Nasledovala krátka potýčka, po ktorej útočník získal mužovu peňaženku a z miesta bleskovo utiekol." Vážne zraneného muža museli záchranári previezť do Vojenskej nemocnice.

Lúpežou sa zaoberajú brnenskí kriminalisti, agresorovi v prípade dolapenia hrozí až desaťročný pobyt za mrežami. Okrem páchateľa policajti potrebujú hovoriť aj ďalším človekom. Ide o kľúčového svedka, ktorý bol chvíľu pred napadnutím v bezprostrednej blízkosti miesta činu. Svojou prípadnou svedeckou výpoveďou by mohol významným spôsobom prispieť k objasneniu prípadu.

Hľadaný lupič je podľa polície tmavšej pleti a štíhlej postavy. Oblečený bol do šedej bundy s kapucňou s čiernymi lemami na rukávoch a v páse. Ďalej mal na sebe kapsáčové nohavice a čierne lesklé členkové topánky. Polícia zverejnila video, na ktorom je napadnutie zaznamenané. V prípade, že by niekto dotyčné na zázname spoznal, polícia žiada, aby sa ozval na tiesňovú linku 158.